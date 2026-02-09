Zbog posledica skandala Epstin poljuljanog britanskog premijera napustio i šef komunikacija

Šef komunikacija britanskog premijera Kira Starmera je danas podneo ostavku zbog skandala sa smenjenim ambasadorom u Vašingtonu Piterom Mandelsonom, dan posle ostavke Starmerovog šefa kabineta iz istih razloga, a sve u okviru posledica međunarodnog skanadala Epstin.

Tim Alen (Allan) Starmerov direktor komunikacija dao je ostavku posle samo pet meseci na tom mestu, a ostavku je u nedelju podneo šef Starmerovog kabineta Morgan Maksvini, autor ideje da Mandelson, iako kompromitovan, bude ambasador, prenosi danas Gardijan.

Alen je u kratkom saopštenju rekao da je odlučio da se povuče da bi dozvolio da se „izgradi novi tim u (Dauning stritu) broj 10“ i poželeo premijeru i njegovom timu uspeh.

Njegova ostavka je još jedan udarac za Starmerov sasvim neizvestan položaj usred ogromnih reakcija zbog premijerove odluke da Mandelsona postavi za ambasadora u Vašingtonu uprkos njegovim bliskim vezama sa pokojnim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Alen, bivši zamenik sekretara Tonija Blera za štampu, kasnije je osnovao svoju privatnu PR agenciju Portland, a vratio se u Dauning strit u septmbru u okviru najnovije rekonstrukcije Starmerovog tima. On je bio četvrti Starmerov šef komunikacija od kada je postao premijer.

Alen je zamenio Džejmsa Lajonsa koji je bio direktor strateškiih komunikacija samo godinu dana. Ubrzo posle Alenovog dolaska, Stevalni Drajver koja je bila šef dnevnih komunikacija u Dauning stritu, dala je ostavku.

Alen je bio u izvesnoj meri kontroverzno imenovanje delimično zbog nekih njegovih klijenata u agenciji Portland, ali sada gubitak dva člana tima za manje od 24 sata pojačava procene da je Starmerov Dauning strit u rasulu, piše Gardijan.

Maksvini je objavio svoju ostavku juče popodne posle višednevnih pritisaka mnogih laburističkih poslanika, i rekao da preuzima punu odgovoronst zato što je savetovao premijera da pošalje Mandelsona za ambasadora u Vašingtonu uprkos njegovih veza sa Epstinom nastavljenih i pošto je Epstin bio u zatvoru zbog podvođenja za bogate – „trgovine seksom“.

Portparol britanskog premijera izjavio je danas novinarima da je Starmer „u pozitivnom raspoloženju, samouveren i odlučan“ uprkos ostavkama svoje dvojice pomoćnika.

Na direktno pitanje da li će Starmer danas dati ostavku, on je odgovorio: „Ne!“.

(Beta)

