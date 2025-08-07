Zbog urušavanja zgrade tokom zemljotresa u Tajlandu optužene desetine zvaničnika i kompanija

Državni tužioci u Tajlandu su podigli optužnice protiv 23 pojedinca i kompanije zbog urušavanja zgrade u Bangkoku tokom zemljotresa, pri čemu su poginule 92 osobe.

Delimično izgrađena zgrada za Državnu revizorsku službu jedina se 28. marta potpuno srušila u Tajlandu tokom zemljotresa magnitude 7,7 čiji je epicentar bio u susednom Mjanmaru.

Među optuženima su glavni izvođači radova: Italijansko-tajlandska kompanija za razvoj i njen kineski partner u tom zajedničkom ulaganju – „Kineska železnička kompanija br. 10“.

Predsednik Italijansko-tajlandske kompanije za razvoj, Premčaj Karnasuta, i lokalni direktor kineske kompanije Džang Čuanling takođe su optuženi, kao i projektanti, inženjeri i nekoliko drugih kompanija.

Optužbe uključuju profesionalni nemar pri projektovanju, nadzoru i građevinsku praksu koja nije u skladu sa inženjerskim standardima, što je izazvalo opasnost i prouzrokovalo smrt, piše u saopštenju Kancelarije državnog tužioca.

Optužbe obuhvataju i falsifikovanje i korišćenje falsifikovanih dokumenata.

Nekoliko optuženih se danas predalo policiji, ali je negiralo bilo kakvu krivicu.

Istraga policije i drugih zvaničnika otkrila je da su nedostaci u projektu i strukturi bili uzrok urušavanja zgrade i da neki od zvanično odobrenih projekata nisu sprovedeni.

(Beta)

