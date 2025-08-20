Zbor: Privođenjem zdravstvenog tehničara na radnom mestu ugroženo zdravlje i bezbednost pacijenata

Zbor zdravstvenih radnika Srbije ocenio je da je privođenjem zdravstvenog tehničara na radnom mestu u Kliničkom centru Vojvodine (KCV), direktno ugrožena bezbednost i zdravlje pacijenata koji su na lečenju u toj ustanovi.

Po navodima zbora, tehničar na Klinici za nefrologiju i kliničku imunologiju KCV priveden je „bez ikakvog obrazloženja“ i u prisustvu pacijenata i kolega.

„Na odeljenju gde je bio dežuran, u jedinici intenzivne nege, tim postupkom je direktno ugrožena bezbednost i zdravlje pacijenata, jer je jedan od troje tehničara u noćnoj smeni nasilno odveden“, ocenjuje se u saopštenju.

Navodi se da takav čin predstavlja „brutalno narušavanje osnovnih ljudskih prava, radnih obaveza i profesionalnog integriteta zdravstvenih radnika“.

„Zdravstveni radnici ne smeju biti meta političkih pritisaka, represije i zastrašivanja. Njihova jedina misija je briga o pacijentima i očuvanje života. Zahtevamo hitno objašnjenje nadležnih institucija, momentalno puštanje kolege i jasnu garanciju da se ovakvi postupci više nikada neće ponoviti“, stoji u saopštenju Zbora zdravstvenih radnika Srbije.

