Zelenilo Beograd zbog polomljenih grana i oborenih stabala intervenisalo na 58 lokacija

Javno preduzeće „Zelenilo-Beograd“ saopštilo je danas da je zbog polomljenih grana i oborenih stabala intervenisalo na 58 lokacija i da rad na terenu i dalje traje.

U saopštenju su naveli da su radnici angažovani i na čišćenju snega sa javnih površina i posipanju soli, te da je juče to radio 321 radnik, a danas njih 381.

Dodali su da rade i na saniranju prelomljenih grana i stabala, usled težine vlažnog i obilnog snega koji je neprestano padao nekoliko sati i zadržao se na krošnjama.

Saopštili su da je na nekoliko lokacija zabeležen pad stabala preko saobraćajnice, a da je na nekoliko šteta nastala padom stabla na parkirani automobil.

Građani mogu prijaviti slučajeve oborenih, prelomljenih ili oštećenih stanala Servisnom centru grada Beograda na broj 11011, na broj „Zelenila-Beograd“ 011/2650-683, ili na imejl adresu info@zelenilo.rs.

U saopštenju su zamolili sugrađane za strpljenje i razumevanje.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com