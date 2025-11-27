Zeleno-levi front osudio odluku o produžavanju kućnog pritvora Radivoju Jovoviću iz PSG

Zeleno-levi front (ZLF) je osudio današnju odluku o produžavanju kućnog pritvora za 90 dana, uz dodatno pooštravanje mera, pokrajinskom poslaniku Pokreta slobodnih građana (PSG) Radivoju Jovoviću i zatražio da on odmah bude pušten.

ZLF je u saopštenju naveo da ta odluka „predstavlja još jedan primer zloupotrebe pravosudnog sistema zarad progona političkih neistomišljenika i u službi je propagandnih napora da se protesti i njihovi aktivni učesnici prikažu kao nasilni“.

„Ovakve prekomerne mere i odluke zapravo služe zastrašivanju i obeshrabrivanju svih građana koji već više od godinu dana na ulicama protestuju tražeći pravdu i poštovanje zakona“, dodaje se.

Istovremeno, kako je ukazao ZLF, „sudije u službi režima Aleksandra Vučića osuđene napasnike, batinaše i kriminalce oslobađaju za popunjavanje ljudstva u Ćacilendu“ (improvizovanom šatorskom kampu kod Skupštine Srbije).

„Zbog toga današnja odluka o produženju pritvora za Jovovića jasno oslikava da je pravosuđe oteto i zloupotrebljava se za političke igre režima Srpske napredne stranke da u Srbiji zakoni ne važe jednako za sve“, navodi se.

Dodali su i da „pooštravanje mera uključuje zabranu upotrebe interneta i telefona, kao i zabranu primanja poseta“,

„Očito je da su usmerene na pokušaj da se Jovović ućutka i izoluje jer se nikako drugačije ne mogu objasniti ove naknadno izrečene mere“, smatra ZLF.

Zatražili su u saopštenju i “ da se obustavi progon svih političkih aktivista“.

“ Kao i prvog dana kada smo digli glas protiv privođenja Jovovića, prisluškivanja (članice PSG) Ane Oreg, protiv progona svih aktivista PSG, Stav, Sviće, pojedinaca, studenata i građana, uvek ćemo stajati zajedno sa onima koji su na udaru kriminalnog režima“, naveo je ZLF.

Ta opoziciona stranka je ukazala i da je „neopravdana i neobrazložena odluka otetog sudstva deo šeme režima da se održi na vlasti“.

ZLF je u saopštenju zatražio da se „Jovović hitno pusti iz pritvora“ i da se, kako je naveo, “ iskonstruisane optužbe protiv njega povuku“.

(Beta)

