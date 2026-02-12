Zeleno-levi front podneo Skupštini Srbije predloge izmena zakona o sprečavanju korupcije

Poslanička grupa opozicione stranke Zeleno-levi front podnela je Skupštini Srbije predloge izmena zakona o sprečavanju korupcije i o ispitivanju porekla imovine koje bi omogućile oduzimanje imovina stečene korupcijom i kriminalom.

Fef poslaničke grupe ZLF Radomir Lazović je na konferenciji za novinare rekao da je pitanje borbe protiv korupcije je jedno od najvažnijih, posebno kada posledice korupcije bukvalno ubijaju ljude, čega je najstrašniji primer pad nadstrešnice ulaza Železničke stanice u Novom Sadu 2024. godine.

Lazović je rekao da je „jedan broj ljudi naplatio svoje učešće u vlasti i bliskost sa ljudima iz vlasti“, pa se njihov životni stil ne može povezati sa njihovim platama koje su zvanično male.

„Luksuzna kola, školarine za decu u inostranstvu, luksuzni restorani, skupi satovi, skupa vina – time se oni sami hvale. Pogledajte te Instagram naloge, te džet-set emisije, odela, satove, time se oni hvale zato što znaju da niko nije ogovarao za to jer je nekažnjivo po zakonima kakvi su sada“, rekao je Lazović.

Najavio je da ZLF pored krivične odgovornosti želi i da vrati novac građanima.

„Uvećanje imovine može da se desi iz dohotka, poklona ili nasleđa. Ukoliko neko ne može da objasni kako je sa platom od 1.000 evra kupio tri stana, džip, skup sat, jasno je da je imovina stečena na nezakonit način i to je ta imovina koju želimo da vratimo građanima“ rekao je Lazović i objasnio da bi se taj deo imovine oporezovao sa 75 posto, uporedo sa tužbom.

Poslanica ZLF Biljana Đorđević podsetila je da je prema stepenu percepcije korupcije Srbija danas na 116. mestu od 182 rangirane zemlje sveta, što je najlošiji rezultat od 2004. godine.

Dodala je da je ZLF u poslednjih godinu dana na nizu tribina predstavio rešenja koja su sada u predlogu izmena zakona.

Kazala je da će tražiti da i povezana lica javnih funkcionera prijave imovinu, jer je do sada zakon izigravan raznim „tetkama iz Kanade i prijateljima“, kao i da treba proširiti krug javnih funkcionera jer su sada izuzeta neka lica na nekim pozicijama, a to je posledica lošeg autentičnog tumačenja.

Takođe, Grupa država protiv korupcije (GRECO) traži da se, na primer, šefovi kabineta ministara ili nekih funkcionera uključe u krug javnih funkcionera.

Poslanica ZLF Jelena Jerinić podvukla je da je predlog te stranke da svako ko ne može da objasni odakle mu imovina, bude oporezovan sa 75 posto što ne isključuje krivičnu odgovornost, niti lustraciju.

„Ovo su mere za ‘Dan posle’ i što se ZLF tiče, ko god bude u prilici da ga primenjuje može slobodno da ih preuzme“, rekla je Jerinić i pozvala stručnjake da daju predloge za poboljšanje zakona.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com