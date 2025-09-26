Zeleno levi front traži nacionalizaciju NIS-a

Opozicioni Zeleno levi front (ZLF) tražio je da Srbija nacionalizuje Naftnu industriju Srbije (NIS) koju su SAD, od 1. oktobra, uvele sankcije zbog većinskog ruskog udela.

ZLF je u saopštenju naveo da „sankcije NIS-u koje stupaju na snagu 1. oktobra ozbiljno ugrožavaju energetsku bezbednost Srbije“ i pokazuju, kako je ukazao, „koliko je država zavisna od improvizacija“ predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Dodali su da je „spoljna politika predsednika Vučića u Njujorku (tokom sednice Generalne skupštine UN) doživela „potpuni debakl“, te to oceniili – „očekivan ishod kada se ne vodi strategijom i principima, već kratkoročnim dilovima radi očuvanja vlasti“.

Ukazali su da sankcije znače da banke i finansijske institucije neće smeti da posluju sa NIS-om, što, kako su upozorili, “ dovodi u pitanje isplatu plata, nabavku sirovina i stabilno snabdevanje naftom i derivatima, uz rizik nestašica, daljeg rasta cena i udara na budžet i bruto društveni proizvod.

„Zato je hitna nacionalizacija NIS-a jedino rešenje, iako bi i ono sada bilo iznuđeno i zakasnelo“, piše u saopštenju.

Ali, kako su ocenili, “ kada se problem ne rešava ili odlaže – on metastazira kao danas“, te podsetili da je ZLF to predlagao krajem 2022. uz uvođenje vanrednog kriznog poreza na ekstra profite.

„Nacionalizacija NIS-a važna je jer se radi o strateškom resursu koji direktno određuje energetsku bezbednost i ekonomsku stabilnost Srbije“, piše u saopštenju.

Smatraju da „NIS treba da bude pod kontrolom države, upravo da bi se mogli kontrolisati i umanjivati negativni uticaji koje donose ratovi i krize“.

Dodali su i da „jedino tako energetska politika može da služi građanima“, a prihodi od nafte i gasa da se koriste za razvoj zemlje, umesto, kako su navel8i, “ u političke dilove režima“.

ZLF je naveo i da „geopolitički kontekst ne može biti izgovor, jer on je odavno poznat“, te ukazao da je „vlast obmanjivala građane pričama o „nikad samostalnijoj“ spoljnoj politici i „nikad uglednijoj i poštovanijoj“ Srbiji, a rezultati su najdublja izolacija Srbije i preteće sankcije“.

“ To je i cena, ali i nauk, za malu zemlju koja ima iluziju da može da sedi na više stolica“, piše u saopštenju.

Ukazali su da je „Srbiji potrebna nova vlada i nova spoljna politika“ i to, kako su naveli, „povratak u srce Evrope kroz reforme koje vode članstvu u EU, usklađivanje spoljne politike sa evropskom, i nova strategija bezbednosti koja uključuje i energetsku sigurnost“.

ZLF je u saopštenju naveo i da je spreman da preuzme odgovornost za sprovođenje takve politike.

(Beta)

