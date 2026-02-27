Zeleno-levi front u Kuli podržao listu Glas mladih opštine Kula

Opštinski odbor Zeleno-levog fronta Kula - Kritična masa saopštio je da na predstojećim lokalnim izborima podržavaju građansku listu "Glas mladih opštine Kula", kroz deljenje iskustva o sprovođenju kampanje, kontroli izbora i borbu u lokalnom parlamentu.

„Zeleno-levi front Kula je u prethodnom periodu aktivno radio na objedinjavanju svih antirežimskih snaga u zajednički izborni front smatrajući da je to najefikasniji način da se dođe do pobede nad kriminalnim režimom. Uprkos našim naporima, do takve saradnje nije došlo“, dodaje se u saopštenju.

Svoju odluku obrazlažu uverenjem da će na taj način više i sigurnije doprineti pobedi nego formiranjem druge opozicione liste „u specifičnom lokalnom kontekstu Kule u kojoj nemamo snažne opozicione partnere“.

„Bićemo snažna podrška listi MLADI KULA, ali i svim antirežimskim organizacijama u Kuli, kao što smo to bili i u Kosjeriću, Zaječaru, Mionici, Negotinu ili drugim gradovima u kojima su održavani lokalni izbori, a u kojima je Zeleno-levi front dao veliki doprinos borbi, uprkos tome što nije imao ljude na listama. Brojnim tribinama i javnim događajima koje smo održali do sada već smo pokrenuli aktivnu javnu kampanju za smenu vlasti u Kuli“, dodaju u saopštenju.

(Beta)

