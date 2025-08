Zelenski čestitao Plenkoviću: Ukrajinci razumeju važnost suvereniteta i teritorijalnog integriteta

Povodom Dana pobede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poručio je danas premijeru Hrvatske Andreju Plenkoviću da „Ukrajinci, više od bilo koga, razumeju važnost suvereniteta, teritorijalnog integriteta i mira“.

Čestitajući svim građanima Hrvatske, Zelenski je rekao da je Plenkovića obavestio o situaciji na ukrajinskim frontu, jačanju ruskih napada na civile i saradnji Ukrajine sa partnerima na jačanju odbrambenih snaga.

„Razgovarali smo o mehanizmu za kupovinu američkog oružja, koji već efikasno funkcioniše. Takođe smo razgovarali o SAFE mehanizmu i mogućnostima koje on pruža za jačanje odbrambenih kapaciteta, uključujući i za Ukrajinu“, naveo je Zelenski na društvenoj mreži X.

On je rekao da će „Hrvatska doprineti u podršci ukrajinskim vojnicima“ i zahvalio na tome.

Zelenski je rekao i da su u razgovoru sa Plenkovićem koordinirani sledeći koraci, kao i da su u toku pripreme za aktivne diplomatski napore kako bi se Ukrajini dalo još više snage.

U Hrvatskoj je danas obeležavanje 30. godišnjice „Oluje“, Dana pobede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.

Hrvatske snage su 5. avgusta 1995. ušle u gotovo prazan Knin i istakle zastavu Hrvatske na Kninskoj tvrđavi.

Operacija „Oluja“, koja je dovela do egzodusa više od 200.000 Srba iz Hrvatske i do kraja rata za nezavisnost te zemlje, počela je 4. avgusta 1995. rano ujutru, ofanzivom hrvatske vojske i policije i jedinica Hrvatskog veća odbrane (HVO) na područja Banije, Korduna, Like i severne Dalmacije, koja su bila deo međunarodno nepriznate Republike Srpske Krajine.

Vlast Hrvatske, na čelu sa tadašnjim predsednikom Franjom Tuđmanom, proglasila je kraj operacije „Oluja“ 7. avgusta uveče, iako su sporadični sukobi nastavljeni do 14. avgusta.

Operacija „Oluja“ se ubraja u jedno od najsurovijih etničkih čišćenja na području bivše Jugoslavije. Kao akciju etničkog čišćenja, operaciju „Oluja“ je okvalifikovao i Međunarodni sud pravde u Hagu, u obrazloženju presude iz februara 2015. godine.

(Beta)

