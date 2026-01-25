Zelenski: Dokument o američkim bezbednosnim garancijama 100 odsto spreman

Predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je dokument o američkim bezbednosnim garancijama za Ukrajinu „100 odsto spreman“ posle dva dana razgovora u kojima su učestvovali predstavnici Ukrajine, SAD i Rusije.

Obraćajući se novinarima u Viljnusu tokom posete Litvaniji, Zelenski je rekao da Ukrajina čeka da njeni partneri odrede datum potpisivanja, posle čega će dokument biti upućen Kongresu SAD i ukrajinskom parlamentu na ratifikaciju.

Zelenski je naglasio težnju Ukrajine ka članstvu u Evropskoj uniji do 2027. godine, nazivajući to „garancijom ekonomske bezbednosti“.

Ukrajinski predsednik je opisao razgovore u Abu Dabiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao verovatno prvi trilateralni format posle „prilično dugog vremena“ koji je uključivao ne samo diplomate već i vojne predstavnike sve tri strane.

Razgovori, koji su počeli u petak, a nastavili se u subotu i bili su najnoviji u cilju okončanja gotovo četvorogodišnje ruske invazije na Ukrajinu.

Zelenski je priznao fundamentalne razlike između stavova Ukrajine i Rusije, ponovo potvrđujući teritorijalna pitanja kao glavnu tačku spoticanja.

„Naš stav u vezi sa našom teritorijom – teritorijalnim integritetom Ukrajine – mora da se poštuje“, rekao je Zelenski.

Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je o sporazumu za Ukrajinu sa izaslanicima američkog predsednika Donalda Trampa (Trump), Stivom Vitkofom (Steve Witkoff) i Džaredom Kušnerom (Jared Kuschner) tokom maratonskih razgovora u četvrtak u Moskvi.

Kremlj insistira da, kako bi se postigao mirovni sporazum, Kijev mora da povuče svoje snage iz područja na istoku koje je Rusija nezakonito anektirala, ali nije u potpunosti zauzela.

Zelenski je rekao da SAD pokušavaju da pronađu kompromis, ali da „sve strane moraju biti spremne na kompromis“.

Pregovarači će se vratiti u UAE 1. februara na sledeću rundu razgovora, prema rečima američkog zvaničnika.

Nedavni razgovori obuhvatili su širok spektar vojnih i ekonomskih pitanja i uključivali su mogućnost prekida vatre pre sporazuma, rekao je taj neimenovani zvaničnik.

Još uvek nije postignut dogovor o konačnom okviru za nadzor i rad ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožje, koju okupira Rusija i koja je najveća u Evropi.

(Beta)

