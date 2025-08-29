Zelenski: I dalje se vodi osam osoba kao nestale posle jučerašnjih ruskih udara na Kijev

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da se osam osoba i dalje vode kao nestale posle ruskih udara prethodnog dana na glavni grad Kijev, u kojima su, prema najnovijem bilansu, poginule najmanje 23 osobe.

„Sudbina osam ljudi je i dalje nepoznata, a još 53 je povređeno“, napisao je Zelenski na društvenim mrežama.

U napadima ruskh raketa i dronova juče u zoru pogođene su stambene zgrade u glavnom gradu Ukrajine. Prema najnovijem bilansu 23 osobe su poginule u tim udarima, među kojima četvoro dece.

Zelenski je rekao da najmlađe dete, devojčica, nije imala ni tri godine.

Dan žalosti proglašen je danas u glavnom gradu Ukrajine.

Zelenski je ponovo pozvao na uvođenje „snažnih sankcija“ Rusiji da bi se primorala da prekine bombardovanje i zaustavi rat pokrenut njenom velikom invazijom na Ukrajinu u februaru 2022. godine

„Rusija samo razume silu… SAD, Evropa i zemlje G20 imaju tu silu“, rekao je Zelenski.

Evropski zvaničnici žestoko su osudili jučeračnje ruske napade na Kijev ocenjujući da oni pokazuju da Moskva ne želi zaista da pregovara o prekidu rata koji traje više od tri i po godine.

(Beta)

