Zelenski i Tramp na Floridi u nedelju o garancijama bezbednosti Ukrajine posle rata

Predsednici Ukrajine i SAD, Volodimir Zelenski i Donald Tramp, sastaće se u nedelju na Floridi, na Trampovom imanju Mar-a-Lago.To je Zelenski rekao novinarima, dodajući da će tokom razgovora biti reči o garancijama bezbednosti za Ukrajinu posle rata i da je plan od 20 tačaka o kojem se razgovara „oko 90 odsto spreman“.

On je naveo da će biti razmatran i „ekonomski sporazum“, ali da u ovom trenutku ne može da potvrdi da li će nešto biti finalizovano na sastanku.

Ukrajina će takođe staviti na dnevni red „teritorijalna pitanja“, rekao je i dodao da bi Ukrajina želela da Evropljani budu uključeni, ali je izrazio sumnju da je to moguće organizovati u tako kratkom roku.

„Moramo, bez sumnje, u bliskoj budućnosti naći format u kojem neće biti samo Ukrajina i SAD, već i Evropa“, rekao je on.

Najavljeni sastanak je najnoviji korak u opsežnoj diplomatskoj inicijativi koju predvode SAD s ciljem okončanja gotovo četvorogodišnjeg rata Rusije protiv Ukrajine, dok te napore otežavaju duboko suprotstavljeni zahtevi Moskve i Kijeva.

Zelenski je to izjavio dan pošto je rekao da je imao „dobar razgovor“ sa američkim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, zetom Donalda Trampa.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u petak da je Moskva već bila u kontaktu sa američkim predstavnicima pošto je ruski predsednički izaslanik Kiril Dmitrijev tokom vikenda razgovarao sa američkim zvaničnicima na Floridi.

„Dogovoreno je da se dijalog nastavi“, rekao je Peskov.

Zelenski je ranije rekao da bi Ukrajina bila spremna da povuče snage iz Donbasa – istočnog industrijskog regiona zemlje u okviru plana za okončanje rata, ukoliko bi se i Rusija povukla i ta oblast postala demilitarizovana zona pod nadzorom međunarodnih snaga.

Iako je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova u četvrtak izjavila da u mirovnim pregovorima postoji „spor, ali stabilan napredak“, Rusija nije nagovestila da je spremna na povlačenje sa teritorija koje je zauzela.

Naprotiv, Moskva insistira da Ukrajina prepusti i preostale teritorije koje još kontroliše u Donbasu, ali – je Kijev to odbacio kao ultimatum. Rusija je zauzela gotovo ceo Lugansk i oko 70 odsto Donjecka, dve oblasti koje čine Donbas.

(Beta)

