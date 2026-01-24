Zelenski: Konstruktivni razgovori sa SAD i Rusijom, ubrzo mogući i novi sastanci

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da su „konstruktivnim diskusijama o mogućim parametrima za okončanje rata“ danas završeni dvodnevni trilateralni razgovori sa Rusijom i Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).

„Sve strane su se složile da podnesu izveštaj svojim glavnim gradovima o svakom aspektu pregovora i da koordinišu dalje korake sa svojim liderima“, napisao je Zelenski na Telegramu posle dvodnevnih razgovora u Abu Dabiju.

On je naveo da su vojni predstavnici utvrdili pitanja za mogući sledeći sastanak koji bi mogao da se održi već sledeće nedelje.

Zelenski je rekao da postoji „razumevanje potrebe za američkim praćenjem i kontrolom procesa okončanja rata i obezbeđivanja stvarne bezbednosti“.

U pregovorima su iz SAD učestvovali izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner, iz Ukrajine sekretar Saveta bezbednosti Rustev Umerov i šef vojne obaveštajne službe Kiril Budanov, a iz Rusije, prema rečima Zelenskog, predstavnici Vojske.

Ministarstvo spoljnih poslova UAE je ranije saopštilo da su razgovori deo napora „za jačanje dijaloga i nalaženje političkih rešenja za krizu“.

Predsednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je uoči zvaničnih pregovora sa Vitkofom i Kušnerom.

Jutros je u ruskom napadu dronom na Kijev ubijena jedna osoba, a četiri su ranjene, prema rečima načelnika Vojne uprave grada Kijeva Timur Tkačenko. U Harkovu je u sličnim napadima ranjeno 27 ljudi, prema navodima zvaničnika.

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha je na Iksu (X) napisao: „Cinično, Putin je naredio brutalan masovni raketni napad na Ukrajinu baš dok se delegacije sastaju u Abu Dabiju kako bi unapredile mirovni proces koji predvode Amerike“ i dodao da „njegove rakete nisu pogodile samo naš narod, već i pregovarački sto“.

(Beta)

