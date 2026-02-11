Zelenski: Nema izbora u Ukrajini dok ne stupi na snagu primirje

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je večeras da će Ukrajina održati izbore tek posle prekida vatre i postizanja bezbednosnih garancija.

Zelenski je reagovao na izveštaje da Kijev razmatra održavanje predsedničkih izbora i referenduma, u bliskoj budućnosti.

„Održaćemo izbore tek kada budu na snazi sve neophodne bezbednosne garancije“, rekao je predsednik Ukrajine tokom onlajn konferencije za novinare i dodao da prvo treba obezbediti primirje, pa tek onda izbore.

Zelenski je reagovao na vest britanskog lista Fajnenšel tajmsa (The Financial Times) da Ukrajina, pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država, razmatra održavanje predsedničkih izbora i referenduma o potencijalnom mirovnom sporazumu sa Rusijom, pre sredine maja.

Zelenski je demantovao da je Vašington pretio da će uskratiti bezbednosne garancije, ako Ukrajina ne održi izbore i dodao da SAD ne povezuju bezbednosne garancije sa izborima.

Britanski list je danas preneo da administracija predsednika SAD Donalda Trampa (Trump) pritiska Zelenskog da održi izbori do 15. maja, ili rizikuje da ne dobije bezbednosne garancije.

„Zelenski planira da 24. februara, na godišnjicu početka ruske invazije, objavi plan oko organizacije predsedničkih izbora kao i referendum“, preneo je Fajnenšel tajms pozivajući se na ukrajinske i evropske zvaničnike.

(Beta)

