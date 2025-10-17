Zelenski objavio da se sastao sa američkim proizvođačima raketnih sistema Patriot i Tomahavk

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je danas da se sastao sa američkim proizvođačem raketnih sistema Patriot i Tomahavk koje Kijev traži da bi se, kako je istakao, odbranio od ruske invazije.

Zelenski je na mreži Iks napisao da se sastao sa predstavnicima vojne kompanije Rejteon (Raytheon) koja proizvodi sisteme Patriot.

I met with representatives of the defense company Raytheon, which produces, in particular, Patriot systems.

I told them about the battlefield situation and Russia’s intensified attacks on our people and civilian infrastructure.

„Razgovarali smo o proizvodnom kapacitetu Rejteona, potencijalnim putevima saradnje za jačanje ukrajinske vazduhoplonve odbrane i kapacitete dugog dometa, i izgleda za ukrajisnko-američku zajedničku proizvodnju. Rešenja postoje da se ojača zaštita života u Ukrajiniu i radimo na svim nivoima da osiguramo njihovu realizaciju“, napisao je Zelenski.

Zelenski treba danas da se sastane u Beloj kući sa američkim predsednikom Donaldom Trampom koji će ga primiti treći put od početka svog mandata.

Zelenski će zatražiti od američkog predsednika odobrenje za isporuku raketa dalekog dometa Tomahavk, ali Tramp koji je u jednom trenutku rekao da bi mogao da razmisli o tome, juče je ukazao da su Americi potrebne zalihe tog oružja.

Tramp je juče uoči sastanka sa Zelenskim telefonom razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom sa kojim se dogovorio da se sastanu u Budimpešti, u Mađarskoj, da razgovaraju o Ukrajini. Visoki zvaničnici dve zemlje su već zaduženi da pripreme sastanak, za koji datum još nije određen a Tramp je rekao da bi mogao da bude za dve nedelje.

Zelenski je takođe napisao na mreži Iks da se sastao sa predstavnicima kompanije Lokhid Martin, sa kojima je razgovarao o izgledima za saradnju i načinima jačanja ukrajinske zaštite od ruske agresije.

„Izneo sam konkretne ukrajinske potrebe za sisteme protivazduhoplovne odbrane i njihove kompatibilne rakete kao i za letelicima F-16“, napisao je on.

Zelenski je dodao da Rusija sprovodi sve brutalnije udare na Ukrajinu pred zimu i naglasio da ukrajinska vazduhoplovna odbrana treba da bude ojačana odmah.

„Znamo konretne korake potrebne za našu odbranu i radimo na njihovoj primeni, napisao je on.

Zahvalio se kompanijama i vlastima SAD na njihovoj podršci Ukrajini.

