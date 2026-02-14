Zelenski očekuje ozbiljnu i korisnu narednu rundu mirovnih pregovora

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas u Minhenu da od naredne runde mirovnih pregovora očekuje da budu ozbiljni, suštinski i korisni.

Međutim je dodao da ponekad deluje kao da „strane govore o potpuno različitim stvarima“.

Nova runda razgovora predstavnika Rusije i Ukrajine, uz posredovanje SAD, održaće se u Ženevi u utorak i sredu, nekoliko dana pre četvrte godišnjice ruske invazije.

Zelenski je obraćajući se na Minhenskoj konferenciji o bezbednosti rekao da je ključni fokus u mirovnim pregovorima da se obezbedi da „za četiri godine civilizovani svet ponovo ne bude primoran da se pravda, da prebacuje odgovornost i da ponovo traži nekoga drugog koga će okriviti“ za još jedan rat.

„Ukrajina je spremna na dogovor koji donosi pravi mir nama, Ukrajini i Evropi“, dodao je i naveo da Evropa „praktično nije prisutna za pregovaračkim stolom“, a trebalo bi da bude.

„To je velika greška“, rekao je.

Istakao je da bi bila iluzija verovati da se ovaj rat sada može pouzdano okončati podelom Ukrajine, baš kao što je bila iluzija verovati da će žrtvovanje Čehoslovačke spasiti Evropu od velikog rata.

Ponovio je da Rusiji „ne sme biti data nikakva nada da može da prođe nekažnjeno za ovaj zločin“.

Kaže da je Moskva bila najozbiljnija po pitanju pregovora onda kada je bila pogođena dubokim ukrajinskim udarima unutar sopstvene teritorije.

„Što smo jači, to mir postaje realniji“, naveo je on, prenosi Gardijan.

(Beta)

