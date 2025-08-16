Zelenski posle dugog telefonskog razgovora sa Trampom, najavio odlazak u Vašington u ponedeljak

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je imao „dug i sadržajan“ telefonski razgovor sa Trampom danas posle sastanka američkog predsednika sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci.

Zelenski je takođe rekao da će se sastati sa Trampom u Vašingtonu u ponedeljak da razgovara o rešenju sukoba u Ukrajini.

Na sastanku Tramp-Putin nije postignut nikakav dogovor o oknačanju rata u Ukrajini.

Zelenski je rekao da ga je Tramp obavestio o „glavnim tačkama“ njegovog razgovora sa ruskim predsednikom u Aljasci.

Ukrajinski predsednik se zahvalio Trampu na pozivu da se lično s njim susretne u Vašingtonu u ponedeljak i rekao da će „razgovarati o svim detaljima oko okončanja ubijana i rata“.

Zelenski je ponovio značaj uključenja Evrope, prenosi agencija AP.

„Važno je da su Evropljani uključeni u svakoj fazi da se osiguraju pouzdane bezbednosne garancije zajedno sa Amerikom“, rekao je Zelenski.

„Takođe smo razgovarali o pozitivnim signalima sa američke strane oko učešća u garantovanju ukrajinske bezbednosti“, rekao je on.

Ukrajinski predsednik je rekao da je prvo razgovarao samo sa Trampom a da su se zatim uključili drugi evropski lideri. Ukupno je Trampov razgovor sa Zelenskim i drugim evropskim liderima trajao oko sat i po.

Jučerašnji samit Tramp-Putin završen je bez ostvarenja konkretnog napretka oko okončanja rata u Ukrajini. Tramp je sa Zelenskim razgovarao na putu nazad iz Aljaske.

Po povratku u Vašington Tramp je odmah iz aviona ušao u svoja kola i nije se obraćao novinarima.

Evropska komisija: Tramp obavestio evropske lidere o ishodu svog sastanka sa Putinom

Predsednik SAD Donald Tramp jutros je obavestio ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i druge evropske lidere o ishodu susreta sa Vladimirom Putinom, saopšteno je iz Evropske komisije.

Poziv kome je prisustvavala predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsednik Francuske Emanuel Makron, nemački kancelr Fridrih Merc, britanski premijer Kir Starmer i generalni sekretar NATO Mark Rute trajao je „nešto malo više od jedan sat“, rečeno je iz Evropske komisije.

Prethodno je predstavnica za štampu Bele kuće Kerolajn Livit rekla da je Tramp imao dug razgovor sa Zelenskim na putu nazad u Vašington iz Enkoridža, kao i da razgovara sa evropskim liderima.

Tramp nije postigao dogovor sa ruskim prdsednikom Vladimirom Putinom tokom gotovo trosatnog susreta u Enkoridžu na Aljasci ali su obojica lidera ocenili susret kao produktivan.

Tramp je izjavio posle susreta sa Putinom da „nema dogovora dok ne bude dogovor“. Putin je rekao da su postigli „razumevanje“ oko Ukrajine i poručio Evropi da ne podrije početak napredovanja, prenosi agencija AP.

(Beta)

