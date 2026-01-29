Zelenski pozvan u Moskvu radi mirovnih pregovora

Mirovni pregovori kojima posreduje Vašington u Abu Dabiju prošlog vikenda dali su novi zamah naporima za postizanje mirovnog sporazuma, ali duboke razlike između pregovaračkih stavova Rusije i Ukrajine i dalje postoje, piše Rojters.
Žestoka borba i dalje traje, dok se Kijev bori sa iscrpljujućim nestancima struje izazvanim nedavnim napadima na energetsku infrastrukturu.
Jedan neimenovani zvaničnik SAD-a rekao je za portal Aksios da su Zelenski i ruski predsednik Vladimir Putin „vrlo blizu“ dogovora o sastanku nakon nedavne runde pregovora.
Novi krug pregovora u Abu Dabiju između ruskih i ukrajinskih pregovaračkih delegacija zakazan je za nedelju, a predsednik SAD-a Donald Tramp, koji se zalaže za postizanje sporazuma kako bi okončao najveći evropski sukob od Drugog svetskog rata, izjavio je u utorak da se dešavaju „vrlo dobre stvari“ u tom procesu.
(Beta)
