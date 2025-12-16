Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je danas rekao da bi predlozi o kojima se pregovara sa zvaničnicima SAD za sporazum o okončanju borbi u skoro četvorogodišnjoj ruskoj invaziji na njegovu zemlju, mogli biti finalizovani u roku od nekoliko dana, posle čega će ih američki izaslanici predstaviti Kremlju pre mogućih daljih sastanaka u SAD sledećeg vikenda.

Nacrt mirovnog plana o kojem se razgovaralo sa SAD u Berlinu u ponedeljak „nije savršen“, ali je „vrlo izvodljiv“, rekao je Zelenski novinarima. Međutim, upozorio je da ostaju nerešena neka ključna pitanja, posebno šta će biti s ukrajinskom teritorijom koju su okupirale ruske snage.

Mada izgleda da mirovni napori koje predvode SAD dobijaju na zamahu, ali predsednik Rusije Vladimir Putin bi mogao da se usprotivi nekim od predloga koje su izneli zvaničnici iz Vašingtona, Kijeva i Zapadne Evrope, uključujući garancije bezbednosti Ukrajine posle rata.

Zelenski je rekao da su posle berlinskih razgovora garancije bezbednosti „veoma blizu“.

Predlog za to biće zasnovan na pomoći Zapada održavanju jake ukrajinske vojske, rekao je zvaničnik iz jedne zemlje NATO-a koji ne želi da mu se objavi ime.

„Evropljani će predvoditi vojno raznovrsne multinacionalne snage da bi obezbedili Ukrajinu s kopna, s mora i iz vazduha, a SAD će predvoditi mehanizam za praćenje i verifikaciju prekida vatre, uz međunarodno učešće“, rekao je taj zvaničnik.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ponovio je danas da Rusija želi sveobuhvatni mirovni sporazum, a ne privremeno primirje, ali ako Ukrajina traži „trenutna a neodrživa rešenja, malo je verovatno da ćemo biti spremni da učestvujemo“, rekao je on.

„Želimo mir, a ne primirje koje bi Ukrajini dalo predah i pripremilo je za nastavak rata“, rekao je Peskov novinarima.

Kazap je da „želimo da zaustavimo ovaj rat, postignemo svoje ciljeve, obezbedimo svoje interese i garantujemo mir u Evropi za budućnost“.

Američki zvaničnici su u ponedeljak izjavili da postoji konsenzus Ukrajine i Evrope o oko 90 odsto mirovnog plana koji su sastavile SAD. Predsednik SAD Donald Tramp je rekao: „Mislim da smo sada bliži nego ikada“ mirovnom rešenju.

Mnogo potencijalnih zamki ostaje, posebno pitanje tritorije.

Zelenski je ponovio da Kijev neće priznati vlast Moskve nad bilo kojim delom Donbasa, ekonomski važnog regiona u istočnoj Ukrajini koji čine Lugansk i Donjeck. Ruska vojska ne kontroliše u potpunosti ni jedno ni drugo, ali je Tramp ranije naznačio da će Ukrajina morati da ustupi tu teritoriju.

„Amerikanci pokušavaju da onađu kompromis“, rekao je Zelenski pre posete Holandiji u utorak. „Oni predlažu ‘slobodnu ekonomsku zonu’ (u Donbasu). I želim još jednom da naglasim: ‘slobodna ekonomska zona’ ne znači ‘pod kontrolom Ruske Federacije’ „.

Putin želi da kao ruska teritorija budu priznata sva područja u četiri ključna regiona koja su njegove snage zauzele, kao i Krimsko poluostrvo, koje je Moskva nezakonito anektirala 2014. godine.

Zelenski je upozorio da, ako Putin odbaci diplomatske napore, Ukrajina očekuje povećan pritisak Zapada na Moskvu, uključujući strože sankcije i dodatnu vojnu podršku svojoj odbrani, kao što su poboljšani sistemi protiv-vazduhoplovne odbrane i oružje dugog dometa.

Zelenski je rekao da kijevski zvaničnici u pregovorima imaju stav da Rusija „bude odgovorna za ono što je učinila – za ovaj rat, za sva ubistva, za svu patnju“.

Ukrajina i SAD pripremaju pet dokumenata uz mirovni okvir, od kojih se nekoliko fokusira na bezbednost, rekao je Zelenski.

Kazao je da u berlinskim pregovorima „sve u svemu došlo do demonstracije jedinstva“ što je „odrazilo jedinstvo SAD, Evrope i Ukrajine“.

(Beta)

