Zelenski: Protekla godina obeležena lojalnošću i istrajnošću, verujemo u mir

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski uputio je večeras novogodišnju čestitku Ukrajincima navodeći da je protekla godina obeležena „lojalnošću i istrajnošću, principima i svakodnevnim radom Ukrajinaca“ i dodaje da se veruje u mir.

Zelenski je na Telegramu odao počast „braniocima“ Ukrajine, „onima koji su je branili ne samo za Ukrajinu, već i za sve one koji cene slobodu i dostojanstvo“.

„Nastavljamo da idemo napred zajedno, podržani onim što nas ujedinjuje, a to su iskustvo i sećanje, naš maternji jezik, nada i vera“, rekao je ukrajinski predsednik, preneli su francuski mediji.

„Verujemo u mir, borimo se za njega i radimo za njega. Srećna Nova godina, dragi Ukrajinci!“, zaključio je Zelenski.

(Beta)

