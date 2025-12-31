Zelenski: Protekla godina obeležena lojalnošću i istrajnošću, verujemo u mir

Zelenski je na Telegramu odao počast „braniocima“ Ukrajine, „onima koji su je branili ne samo za Ukrajinu, već i za sve one koji cene slobodu i dostojanstvo“.
„Nastavljamo da idemo napred zajedno, podržani onim što nas ujedinjuje, a to su iskustvo i sećanje, naš maternji jezik, nada i vera“, rekao je ukrajinski predsednik, preneli su francuski mediji.
„Verujemo u mir, borimo se za njega i radimo za njega. Srećna Nova godina, dragi Ukrajinci!“, zaključio je Zelenski.
(Beta)
