Zelenski: Putin nije ostvario svoje ratne ciljeve

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da ruski predsednik Vladimir Putin nije ostvario svoje ratne ciljeve u Ukrajini.

„Danas se navršava tačno četiri godine otkako je Putin trebalo da zauzme Kijev za tri dana. A to mnogo govori o našem otporu, o tome kako se Ukrajina borila sve ovo vreme. Iza ovih reči stoje milioni naših sugrađana, ogromna hrabrost, naporan rad, izdržljivost i dug put koji je Ukrajina prešla od 24. februara“, rekao je Zelenski u video poruci.

Sećajući se početka invazije i gledajući situaciju sada, Zelenski je rekao da Ukrajinci imaju puno pravo da kažu da su branili svoju nezavisnost, nisu izgubili državu, dok Putin nije ostvario svoje ciljeve.

„On (Putin) nije slomio ukrajinski narod. Nije pobedio u ovom ratu. Sačuvali smo Ukrajinu i učinićemo sve da postignemo mir i osiguramo da se pravda zadovolji. Želimo mir – snažan, dostojanstven i trajan mir“, dodao je Zelenski.

Predsednik Ukrajine je uoči godišnjice početka ruske invazije u intervjuu za britanski list Fajnenšel tajms (The Financial Times) rekao da se „Rusi igraju sa američkim predsednikom Donaldom Trampom (Trump) i celim svetom“.

Uprkos intenzitetu borbi i tekućim diplomatskim razgovorima, Zelenski je ponovo potvrdio da cilj ostaje trajni kraj sukoba, a ne samo obustava neprijateljstava.

Predsednik Ukrajine veruje da je pritisak koji Vašington vrši na Kijev da dobije ustupke za mirovni sporazum jači od onog koji se vrši na Moskvu.

Zelenski je pozvao Sjedinjene Američke Države i njihove saveznike da povećaju pritisak na Moskvu, a Evropsku uniju da odredi datum za pristupanje Ukrajine Uniji, nadajući se da će se to dogoditi što je pre moguće, idealno do 2027. godine.

(Beta)

