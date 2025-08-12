Zelenski: Putin u sklopu mirovnog sporazuma traži da se Ukrajina povuče iz cele Donjecke oblasti

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da ruski predsednik Vladimir Putin želi da sporazum o prekidu vatre uključuje povlačenje Ukrajine sa 30 odsto teritorije Donjecke oblasti koju sada kontroliše.

Zelenski je ponovio da se Ukrajina neće povući sa teritorija koje kontroliše jer je to neustavno i da bi služilo samo kao odskočna daska za rusku invaziju u budućnosti.

Rekao je da Putin želi preostalih 9.000 kvadratnih kilometara Donjecka koji su sad pod kontrolom Kijeva, gde se vode najteže bitke u ratu, kao deo dogovora o prekidu vatre. Ruski stav su mu, dodao je, preneli američki zvaničnici.

Time bi Rusija dobila gotovo ceo Donbas, region koji obuhvata istočno industrijsko srce Ukrajine, a koji Putin dugo želi.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com