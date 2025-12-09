Zelenski rekao da će revidirani mirovni predlog uskoro biti predstavljen SAD

Kijev je pod pritiskom Bele kuće da obezbedi brz mir, ali se protivi planu koji su podržale SAD, predloženom prošlog meseca, a koji se smatra povoljnim za Moskvu.
Ukrajinski zvaničnici takođe traže snažne bezbednosne garancije od partnera, u slučaju dogovora, kako bi sprečili Rusiju da ponovo napadne u budućnosti, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu.
Zelenski je rekao da su novi delovi sporazuma dogovoreni sa britanskim, francuskim i nemačkim liderima u Londonu u ponedeljak „razvijeniji“.
„Ukrajinska i evropska komponenta su sada razvijenije i spremni smo da ih predstavimo našim partnerima u SAD. Zajedno sa američkom stranom, očekujemo da ćemo potencijalne korake brzo učiniti što je moguće izvodljivijim“, napisao je Zelenski na platformi Iks (X).
Zelenski je rekao u ponedeljak da su teritorijalna pitanja i garancije međunarodne bezbednosti među glavnim tačkama spoticanja.
„Da li razmatramo ustupanje teritorije? Nemamo zakonsko pravo na to, prema ukrajinskom zakonu, našem Ustavu i međunarodnom pravu. I nemamo ni moralno pravo“, rekao je Zelenski.
Ruski predsednik Vladimir Putin je danas u jednom televizijskom obraćanju opisao je region Donbasa na istoku Ukrajine kao „istorijsku teritoriju“ Rusije.
(Beta)
