Zelenski: Rusija lansirala 40 raketa i 580 dronova na Ukrajinu, tri osobe poginule

Rusija je lansirala 40 raketa i oko 580 dronova na Ukrajinu u „masovnom napadu“ u kojem su poginule troje ljudi, a desetine ranjene, objavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama.

„Svaki takav napad ne odgovara vojnoj nužnosti, već namernoj ruskoj strategiji terorisanja civila i uništavanja naše infrastrukture“, naveo je Zelenski, pozivajući saveznike Kijeva da isporuče više sistema protivvazdušne odbrane i uvedu dodatne sankcije Moskvi.

Regionalne vlasti Ukrajine saopštile su ranije jutros da je jedna osoba poginula i desetak ranjeno u ruskim napadima u Dnjepropetrovskoj oblasti u centralno-istočnoj Ukrajini.

Vlasti u nekoliko drugih ukrajinskih regiona objavile su da je obavljen niz velikih ruskih napada tokom prethodne noći.

(Beta)

