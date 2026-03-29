Zelenski: Rusija za nedelju dana napala Ukrajinu s više od 3.000 jurišnih dronova

Rusija je ove nedelje napala Ukrajinu s više od 3.000 dronova, 1.450 vođenih bombi i 40 raketa, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

On je na Telegramu dodao da Ukrajinu pogađaju „praktično isti jurišni dronovi kao protiv zemalja na Bliskom istoku i u regionu Zaliva“, a koristi ih Iran.

Ruske „balističke rakete se koriste protiv nas sa istim cinizmom kao i protiv naših partnera“, ocenio je Zelenski i dodao da se zalaže za izgradnju „zajedničkih i modernih odbrambenih sistema i za razvoj zajedničke proizvodnje modernog i efikasnog oružja“.

Generalštab ukrajinske vojske je saopštio da je u subotu bilo 236 sukoba.

Rusija je u subotu gađala Ukrajinu raketama i izvela „89 napada iz vazduha i bacila 280 vođenih bombi. Pored toga, Rusija je koristila 8.769 dronova-kamikaza i izvela 3.886 bombardovanja naselja i položaja ukrajinskih snaga“, dodao je Generalštab.

(Beta)

