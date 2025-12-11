Zelenski: SAD nas teraju da vojno napustimo Donbas i pristanemo na ‘slobodnu ekonomsku zonu’

Sjedinjene Američke Države teraju Ukrajinu da povuče svoje trupe iz Donbasa i da stvore „slobodnu ekonomsku zonu“ u delovima ove regije koji su još pod kontrolom vlade u Kijevu, rekao je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski a prenosi britanski Gardijan.

Prethodno su SAD sugerisale da Ukrajina te delove svoje teritorije treba da preda – Rusiji.

Međutim, Vašington sada ukazuje na kompromisnu verziju prema kojoj se ukrajinske trupe povlače iz neokupiranih delova Donbasa, ali ruske trupe ne ulaze u njih, rekao je Zelenski.

„Ko će upravljati tom teritorijom koju nazivaju ‘slobodnom ekonomskom zonom’ ili ‘demilitarzovanom zonom’ – to oni (SAD) ne znaju“, rekao je ukrajinski predsednik novinarima u Kijevu.

Ukrajina, prema rečima Zelenskog, ne smatra da je takav plan pošten ako on ne uključuje garancije da ruske trupe neće prosto ući u neokupirane delove Donbasa nakon što se ukrajinske trupe iz njih povuku.

„Ako trupe jedne strane moraju da se povuku, a druga strana ostane tamo gde jeste, šta će odvraćati trupe te druge strane, ruske strane? Ili šta će sprečiti njihovo preoblačenje u civile i potom preuzimanje te slobodne ekonomske zone. Sve je ovo vrlo ozbiljno. Ne radi se ovde o tome da li bi Ukrajina pristala, a ako pričaš o kompromisu, onda taj kompromis mora da bude fer“, rekao je Zelenski.

Takođe je izjavio da ako Ukrajina i pristane na tako nešto, moralo bi da dođe do izbora ili do ratifikacije na referendumu.

(Beta)

