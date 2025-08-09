Zelenski: Samit Trampa i Putina bez zvaničnika Kijeva može doneti samo mrtva rešenja

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski odbacio je danas planirani samit između predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa (Trump) i Rusije Vladimira Putina i upozorio da bi svaki mirovni sporazum koji isključuje Kijev doveo do „mrtvih rešenja“.

Sastanak lidera SAD i Rusije zakazan je za petak, 15. avgust u američkoj saveznoj državi Aljaska, a trebalo bi da podstakne napredak u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini, koji traje od 2022. godine.

Zelenski je na Telegramu saopštio da ustavom zagarantovan teritorijalni integritet Ukrajine ne sme da se osporava i dodao da pregovori o trajnom miru moraju da uključe i Kijev.

On je naveo da Ukrajina „neće dodeliti Rusiji nikakve nagrade za ono što je učinila“, kao i da Ukrajinci „neće dati svoju zemlju okupatoru“.

Zelenski je rekao da su bilo koja rešenja, bez uključivanja Ukrajine, zapravo rešenja protiv mira, koja neće ništa doneti.

„To su mrtva rešenja, nikada neće funkcionisati“, zaključio je on.

(Beta)

