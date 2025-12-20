Zelenski: Samo SAD mogu da ubede Rusiju da okonča rat u Ukrajini

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ocenio je večeras da samo SAD mogu da ubede Rusiju da okonča rat u Ukrajini, u momentu kada su izaslanici iz Kijeva i Moskve otputovali u Majami na dalje pregovore, preneo je pariski list Mond (Le Monde) na svom sajtu.

„Mislim da SAD i predsednik Donald Tramp (Trump) imaju tu moć. I mislim da ne bi trebalo da tražimo rešenja, osim od SAD. Bilo koja druga opcija izaziva sumnje u mogućnost postizanja mira“, rekao je Zelenski odgovarajući na pitanja novinara.

Prema njegovim rečima, to je i razlog zašto SAD treba jasno da kažu da će pojačati pritisak na Rusiju, ako se ne postigne rešenje diplomatskim putem.

„Ako nema diplomatskog puta, onda će biti totalni pritisak“, rekao je Zelenski navodeći kao mogućnost isporuke više oružja Ukrajini ili proširenja sankcija na čitavu rusku ekonomiju.

(Beta)

