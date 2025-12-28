Zelenski se nada da će mirovni pregovori dovesti do nekih odluka i pre Nove godine

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski koji danas treba da se sastane sa američkim kolegom Donaldom Trampom (Trump) u Palm Biču, izrazio je nadu da bi „mnoge stvari mogle da budu rešene pre Nove godine“, navodeći da su proteklih nekoliko dana bili „među najaktivnijim u ovoj godini, diplomatski gledano“.

„Da li će odluke biti donete zavisiće od naših partnera“, dodao je Zelenski u poruci objavljenoj na Telegramu, preneli su francuski mediji.

Pozivajući na kontinuirani pritisak na Rusiju, ukrajinski predsednik je napomenuo da je Rusija prošle nedelje izvela više od 2.100 napada dronovima, sa 800 vođenih bombi i 94 rakete poslate na Ukrajinu, posebno usmerene na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

Potpredsednik ukrajinske vlade zadužen za obnovu Oleksij Kuleba izjavio je danas da je „značajno povećan broj ruskih napada na ukrajinske luke“, sa 90 napada tokom 2025. što dvostruko više nego prethodne godine.

„Neprijatelj pokušava da izvrši pritisak svakog dana“, rekao je Kuleba.

Uprkos bombardovanjima, lučka logistika se održava kako bi se obezbedio kontinuitet izvoza, što zahteva prisustvo stotina radnika, dodao je on.

U tom cilju, Ukrajina povećava broj skloništa u lučkim područjima. „Princip je jednostavan: svaki radnik mora imati funkcionalno sklonište u blizini, jer rakete stižu za samo nekoliko minuta“, dodao je Kuleba.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com