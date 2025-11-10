Zelenski se zahvalio Ani Brnabić na podršci teritorijalnom integritetu Ukrajine

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski danas se zahvalio predsednici Skupštine Srbije Ani Brnabić na podršci koju Beograd daje Kijevu po pitanju teritorijalnog integriteta Ukrajine.

„Zahvalio sam se na podršci Srbije teritorijalnom integritetu Ukrajine. Zahvalio sam i prvoj dami Srbije zbog učešću na samitu čija je tema bila kidnapovanje ukrajinske dece od strane Rusije. To je za Ukrajinu veoma bitan problem i mi cenimo podršku“, napisao je Zelenski na mreži Telegram.

Zelenski je dodao da su evrointegracije bile glavna tema razgovora njega i Brnabić.

„Sastao sam se sa predsednicom srpskog parlamenta Anom Brnabić. Glavna tema razgovora bili su procesi evropskih integracija. To je strateški cilj obe države“, napisao je Zelenski.

(Beta)

