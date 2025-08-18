Zelenski stigao u Vašington, tvrdi da želi da okonča rat brzo, ali trajnim mirom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je da je stigao u Vašington, gde treba da se sastane sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, ističući da želi da okonča rat „brzo“, ali „trajnim mirom“.

I have already arrived in Washington, tomorrow I am meeting with President Trump. Tomorrow we are also speaking with European leaders. I am grateful to @POTUS for the invitation. We all share a strong desire to end this war quickly and reliably. And peace must be lasting. Not…

— Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

„Svi imamo duboku želju da brzo i pouzdano okončamo ovaj rat. A mir mora biti trajan“, napisao je Zelenski na društvenoj mreži X.

On bi kasnije danas trebalo da se sastane sa američkim predsednikom, u prisustvu evropskih lidera koji ga podržavaju.

Tramp je uoči susreta izjavio je da bi Zelenski mogao da okonča rat sa Rusijom „skoro odmah“ i ponovo isključio mogućnost da Kijev povrati kontrolu nad Krimom, kao i da pristupi NATO.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com