Zelenski: Tramp upotrebom svih raketa u Iranu rizikuje da ostavi Ukrajinu ranjivom

U ekskluzivnom danas objavljenom intervjuu za britanski list Independent predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je rekao da bi njegova zemlja mogla biti ranjivija jer predsednik SAD Donald Tramp usmerava svu vatrenu moć na Iran, dok je Ukrajini je potrebno jače oružje da bi primorala predsednika Rusije Vladimira Putina na mir.

Ukrajina bi se sada mogla suočiti sa nedostatkom raketa protiv-vazduhoplovne odbrane da bi zaštitila svoje gradove od napada, rekao je on, jer SAD i njihovi saveznici koriste stotine projektila da bi se odbranili od iranskih talasa dronova i raketa.

„Fokus će se pomeriti na Bliski istok, na iranski rat, i na Sjedinjene Države, a i na Izrael“, rekao je Zelenski i to ocenio kao razumljivo jer su zemlje na Bliskom istoku sada pod masovnim napadima dronova i raketa Irana.

„Naša procena je, naravno, da bi se protiv-vazduhoplovna odbrana Ukrajine zato mogla smanjiti“, kazao je on.

Zelenski, koji je glasno podržavao najnovije američko-izraelske napade na Iran i početkom ove godine pozivao na veću podršku protestima Iranaca protiv režima, rekao je da je pripremio svoje komandante da se nose sa očekivanim nedostatkom municije u sopstvenoj odbrani.

Ukrajinski predsednik je jasno stavio do znanja da se ne žali, već da iznosi praktičnu stvarnost sa kojom se njegova zemlja suočava dok se nastavlja rat protiv Irana.

Postoji malo odbrane od dolazećih balističkih raketa koje se ispaljuju u luku, u svemir, odakle se obaraju do pet puta većom brzinom od zvuka, a Rusija ih koristi protiv Ukrajine već četiri godine, piše Independent.

Ali većina protivraketnih sistema za borbu protiv balističkih raketa, posebno američki Patriot i sistemi za odbranu na velikim visinama (THAAD), proizvode se u SAD i predstavljaju glavne odbrambene sisteme koje se koriste u regionu Zaliva i šire.

„Uglavnom se prave u Sjedinjenim Državama, tako da oni proizvode protiv-vazduhoplovnu odbranu i naravno da će kontrolisati taj broj i , pokušaće da zadrže paket takvih raketa za sebe, razumljivo je“, rekao je Zelenski.

Kijev sada proizvodi ogromne količine dronova-presretača kratkog dometa, a ukrajinski stručnjaci se hitno šalju u Zaliv da savetuju o protivvazdušnoj odbrani od iranskih rojeva niskotehnoloških raketa.

Ali zbog sopstvene odbrane, Ukrajina je bila u kontaktu sa pristalicama širom sveta koje kupuju oružje od SAD, tražeći od njih pomoć, i do sada, kaže Zelenski, njegova vlada nije dobila odgovor kako da se izbori sa predstojećim manjkom.

Zelenski je takođe upozorio na uticaj iranskog rata na cene nafte, jer je Teheran blokirao brodske rute kroz Arapski zaliv i Ormuski moreuz.

Cene sirove nafte su skočile za skoro petinu otkako su Izrael i SAD napali Iran

Kina kupuje 48 odsto ruske nafte, a Indija kupuje 38 odsto, po podacima koje je ovog meseca objavio Centar za istraživanje energije i čistog vazduha. Veći deo toga im se isporučuje flotom „tankera u senci“ koji rade za Rusiju, u nastojanju da izbegnu međunarodne sankcije.

„Kako će Rusija to iskoristiti (bum cena) ili ne, zavisiće od toga kako će naši partneri sarađivati sa najvećim uvoznicima“, rekao je Zelenski.

Evropska unija je najveći klijent za gas iz Rusije, a mnoge pomorske države su oklevale da zaustave i zaplene tankere sa naftom koji prolaze kroz njihovu teritoriju.

„Zato moramo da radimo na tome“, nastavio je Zelenski. „I moramo da nastavimo da radimo na sankcijama, na flotama koje nisu u skladu sa zakonom, kako bismo zaustavili tankere koji prevoze rusku naftu“, kazao je on.

Rekao je da ne očekuje da će ruski napadi dronovima i raketmaa opasti zbog američko-izraelske ofanzive protiv Irana koji je bio glavni dobavljač dronova „Šahed“ poslednje četiri godine, jer je Rusija premestila veliki deo proizvodnje iranskog oružja na svoju teritoriju.

Zelenski je naglasio da nije kritičan prema SAD – uvek svestan da Trampova administracija veoma loše reaguje na svaku kritiku, primećuje list.

Ali je objasnio da Vladimir Putin nije bio pod dovoljnim vojnim i ekonomskim pritiskom da pristupi pregovorima sa bilo kakvom istinskom namerom da postigne mir.

Prošle godine Zelenski je otputovao u Belu kuću da bi pokušao da ubedi Trampa da dozvoli posrednu prodaju raketa dugog dometa Tomahavk Evropi za upotrebu u Ukrajini.

Njegovi napori su na kraju propali, a sada se Tomahavci koriste u ogromnom broju protiv Irana.

Zelenski je rekao da je video različite procene koliko ih je korišćeno protiv Irana: „Dve hiljade? Ne znam tačno… samo u prva dva dana“.

„Znate koliko sam tražio od Sjedinjenih Država? Dvesta, rekao sam, ili nam samo dajte 100“, naveo je on.

Rekao je da je tokom pregovora sa SAD Iranu rečeno da obustavi nuklearni program, da prestane da proizvodi i prodaje rakete i prestane da sponzoriše terorizam.

„SAD su rekle: ‘Gledajte, ako niste spremni da prestanete.., suočićete se sa agresivnim koracima.., mi ćemo odgovoriti (silom)“ interpretirao je Zelenski.

„U mom slučaju, ono što sam predložio svim partnerima je: recite Putinu isto to, a onda, (ako se ne povinuje), nemojte nam ni pomagati. Samo nam dajte oružje“, zaključio je Zelenski u intervjuu za Independent.

(Beta)

