Zelenski traži međunarodnu osudu Ruije zbog upotrebe balističke rakete protiv Ukrajine

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je danas tražio „jasnu reakciju“ međunarodne zajednice na to što je Rusija na Ukrajinu ispalila balističku supersoničnu raketu „Orešnik“.

„Neophodan je jasan odgovor međunarodne zajednice, pre svega, SAD“, rekao je Zelenski na Telegramu, zahtevajući da Rusija „primi poruku da je njena dužnost da se fokusira na diplomatiju“.

Rusija je danas saopštila da je koristila „Orešnik“ u masovnom noćnom napadu na Ukrajinu, u kojem su poginule četiri osobe. To je drugi put da je Moskva koristila tu raketu, prvi put ispaljenu na Ukrajinu u novembru 2024. godine.

Napad tom raketom su osudile Nemačka i visoka predstavnica Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednosti Kaja Kalas (Kallas).

Kalas je na platformi Iks (X) napisala je da je ruski napad „Orešnikom“ na Ukrajinu „upozorenje Evropi i SAD“ koji pokazuje da predsednik Vladimir Putin „ne želi mir“, već da je „ruski odgovor na diplomatiju više raketa i više razaranja“.

Portparol Vlade Nemačke Štefan Majer (Steffen Meyer) je na Iks-u osudio napad „Orešnikom“ uz ocenu da Rusija time „teži zaoštravanju koje nije izazvao Kijev“ i istakao da je Berlin „odlučno na strani Ukrajine“.

(Beta)

