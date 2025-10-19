Zelenski traži od ukrajinskih saveznika da preduzmu odlučne mere

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zatražio je danas od svojih saveznika da preduzmu „odlučne mere“, nakon povratka iz Vašingtona gde nije dobio pojačanu vojnu podršku od SAD.

„Ukrajina nikad neće prepustiti teroristima nikakvu nagradu za njihove zločine i računamo na naše partnere da zadržimo tu poziciju“, napisao je Zelenski na društvenim mrežama pozivajući svoje evropske i američke saveznike da preduzmu „odlučne mere“, ne precizirajući na šta misli.

Zelenski je u petak otišao u Belu kuću da od američkog predsednika Donalda Trampa traži rakete dugog dometa Tomahavk, da bi se ojačala ukrajinska vojska naspram ruskih snaga. Tramp nje odgovorio na tu molbu.

„Sastanak sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim bio je vrlo interesantan i srdačan, ali sam mu rekao kao što sam i snažno sugerisao predsedniku (Vladimiru) Putinu, da je vreme da se završi ubijanje i postigne sporazum, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut soušal.

Moskva je poslednjih nedelja pojačala napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, zbog čega su morale da budu uvedene restrikcije u snabdevanjem strujom, koje pogađaju desetine hiljada ljudi.

„Samo ove nedelje Rusija je protiv Ukrajine upotrebila više od 3.270 borbenih dronova, 1.370 bombi na navođenje i oko 50 raketa različitog tipa, rekao je Zelenski.

Ukrajinske vlasti danas su javile da su dve osobe poginule na istoku zemlje, a više od deset ljudi je ranjeno.

Ukrajina je zauzvrat pojačala svoje napade na pogranične oblasti na zapadu Rusije i na njene gasne i naftne instalacije.

Ovog vikenda oštećene su hemijske fabrike i gasne instalacije u dve ruske oblasti koje se nalaze na više od 1.500 kilometara od linije fronta, javili su lokalni guverneri.

Ruska vojska danas je saopštila da je zauzela dva sela u oblastima Donjeck i Zaporožje u Ukrajini.

Obe strane su javile da su tokom noći presrele desetine dronova.

(Beta)

