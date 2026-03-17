Zelenski u Londonu: Rusija i Iran su braća po mržnji, zato su i braća po oružju

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski danas je Rusiju i Iran nazvao "braćom po mržnji, pa su zato i braća po oružju" tokom posete Velikoj Britaniji od koje traži podršku pošto su rat SAD i Izraela protiv Irana i njegova odmazda potisnuli u zapećak pregovore o okončanju rata Rusije protiv Ukrajine.

Zelenski je pozvao saveznike da ne zaborave Ukrajinu dok traje bliskoistočni rat koji je dao svežu krv posrnuloj privredi Rusije, jer su SAD, zbog iranske blokade Ormuskog moreuza, privremeno ukinule sankcije na rusku naftu u tankerima na moru.

Rat sa Iranom bi uskoro mogao da Ukrajini uskrati zapadne sisteme protiv-vazduhoplovne odbrane, jer su sada potrebni na Bliskom istoku.

„Režimi u Rusiji i Iranu su braća po mržnji, pa su zato i braća po oružju“, rekao je Zelenski britanskim poslanicima u Parlamentu u Londonu i dodao: „Želimo da režimi sagrađeni na mržnji nikada ni u čemu ne pobede“.

Sa Zelenskim se u Dauning Stritu sastao premijer Velike Britanije Kir Starmer, koji je rekao da predsednik Rusije Vladimir „Putin ne sme uživati korist od konflikta u Iranu, bilo da su to cene nafte ili odustajanje od sankcija“.

Zelenski i još neki evropski političari su kritikovali odluku Vašingtona da olakša sankcije Rusiji na naftu, rekavši da će to biti vetar u leđa Moskvi da nastavi napade na Ukrajinu.

Predsednik Ukrajine se sastao i s britanskim kraljem Čarlsom Trećim u Bakingemskoj palati, a onda se obratio desetinama poslanika gornjeg i donjeg doma britanskog parlamenta. Rekao im je da bi druge zemlje mogle da uče od vešto ukrajinskog prilagođavanja tehnologiji odbrane, uključujući dronove i AI.

„To što smo pregurali ovu zimu koju je Rusija pokušala da učini smrtonosnom za naše porodice, pokazuje da naša rešenja funkcionišu“, rekao je Zelenski.

Razgovorima u Londonu prisustvuje i generalni sekretar NATO Mark Rute. Na sastanku bi trebalo da se proceni stanje energetske bezbednosti Ukrajine pošto je Rusija tokom zime tukla njenu energetski mrežu. Tema je i situacija na frontu.

U Briselu je šefica diplomatije Evropske unije Kaja Kalas dans primetila da Rusija može da profitira od viših cena goriva i preusmeravanja naprednih zapadnih sistema protiv-vazduhoplovne odbrane iz Ukrajine na Bliski istok.

Ali, rekla je, Ukrajina „ostaje glavni bezbednosni prioritet Evrope i neće se dozvoliti da se ugasi pažnja posvećena Ukrajini“.

Predsednik Finske Aleksandar Stub je rekao da je rat u Iranu loš za Ukrajinu, „uglavnom zbog cene nafte koja hrani rusku ratnu mašineriju. Ruska ekonomija je zapravo pre nekoliko nedelja poslovala izuzetno loše. Sada se oporavlja“.

Predsednik SAD Donald Tramp kaže da želi da obezbedi mirovni sporazum da se okonča najveći sukob u Evropi od Drugog svetskog rata i koji je potresao lidere kontinenta, koji smatraju da bi Rusija do kraja ove decenije mogla da postane verodostojna pretnja bezbednosti Evropske unije.

Ali razgovori delegacija Moskve i Kijeva u kojima posreduju SAD, a do sada nisu doneli značajan napredak po ključnim pitanjima, na čekanju su tokom bliskoistočnog sukoba.

Ukrajina je „konačni gubitnik“ rata sa Iranom, rekao je Ed Arnold, viši naučni saradnik u Kraljevskom institutu ujedinjenih službi u Londonu.

To je, rekao je on, zato što rat iscrpljuje zalihe američkih raketa protiv-vazduhoplovne odbrane koje su ključne za Kijev da obara ruske rakete, i pored toga Iran odvlači pažnju Vašingtona od pregovora Rusije i Ukrajine.

Ukrajinski timovi su nedavno posetili zemlje Zaliva da bi razgovarali o zajednilkim interesima, po rečima Zelenskog.

Važno je da Ukrajina osigura dogovore sa zemljama Zaliva da od njih dobije napredne sisteme protiv-vazduhoplovne odbrane u zamenu za ukrajinsku stručnost i tehnologiju u borbi protiv dronova, rekao je Fransoa Esbur, specijalni savetnik u Fondaciji za strateška istraživanja u Parizu.

Tramp je odbio ponudu Zelenskog za pomoć Sjedinjenim Državama i njihovim partnerima u Persijskom zalivu u borbi protiv iranskih dronova iako je Ukrajina postala jedan od vodećih svetskih proizvođača visokotehnoloških, u borbi testiranih dronova-presretača.

Britanski zvaničnici kažu da Rusija i Iran sarađuju na tehnologiji i taktikama dronova na Bliskom istoku. Eksperti za borbu dronova iz Velike Britanije i Ukrajine poslati su u region da pomognu susedima Irana u odbijanju njegovih napada dronovima.

Tokom posete Zelenskog Velika Britanija i Ukrajina potpisale su sporazum kojim se kombinuje „stručnost Ukrajine i industrijska baza Velike Britanije za proizvodnju i snabdevanje dronovima i inovativnim mogućnostima“. Velika Britanija takođe finansira „Centar izvrsnosti za veštačku inteligenciju“ u saradnji sa ukrajinskim Ministarstvom odbrane.

Rusko Ministarstvo odbrane je danas saopštilo da je njegova protiv-vazduhoplovna odbrana presrela i uništila 206 ukrajinskih dronova tokom noći iznad ruskih regiona, anektiranog Krimskog poluostrva i Azovskog mora. Ukupno 40 presretnutih dronova letelo je ka Moskvi, saopštilo je ministarstvo.

Upitan o povećanju ukrajinskih napada dronovima na Moskvu u poslednjih nekoliko dana, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da vlasti u Kijevu „nastavljaju apsolutno uzaludan otpor“ ruskoj invaziji.

Zelenski je u ponedeljak rekao da su kontranapadi ukrajinskih snaga na istočnim i južnim tačkama duž linije fronta uništili planove Moskve za martovsku ofanzivu.

Njegovi komentari nisu mogli biti nezavisno potvrđeni, ali je Institut za proučavanje rata iz Vašingtona saopštio u ponedeljak da ukrajinski kontranapadi „verovatno ograničavaju“ neke ruske ofanzivne operacije.

Ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da je Rusija poslala 178 dronova dugog dometa različitih tipova širom zemlje tokom noći, od kojih je 154 presretnuto ili ometano, dok su 22 pogodila svoje mete.

U južnom ukrajinskom gradu Zaporožju, ruski napad oštetio je terminal najveće ukrajinske privatne kompanije za dostavu, Nova Pošta, saopštila je ta kompanija na Telegramu. Osam ljudi je ranjeno, po rečima Ivana Fedorova, šefa regionalne vojne administracije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com