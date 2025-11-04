Zelenski u poseti vojsci u oblasti Pokrovska, centru borbi na istoku Ukrajine

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je objavio da je danas posetio vojsku koja se bori protiv ruskog napada u oblasti Pokrovska, strateškom gradu u regionu Donbasa.

„Sastao sam se s našim vojnicima na komandnom mestu Prvog korpusa Azovske nacionalne garde Ukrajine (…) koji predvodi odbranu u oblasti Dobropolja“, blizu Pokrovska, objavio je Zelenski na društvenim mrežama.

Rusija je poslednjih dana znatno povećala pritisak na uporište Pokrovsk u industrijskom regionu Donbasa, čije osvajanje je prioritet Kremlja.

Ukrajinska vojska je u subotu objavila da je u toku „složena operacija“ u kojoj učestvuju njene specijalne snage da bi se izbacili proterali ruski vojnici koji su se infiltrirali u taj rudarski grad.

Zelenski je vojnicima na forntu uručio medalje, objavio je njegov kabinet.

Zelenski je razgovarao s komandantom Azovskog korpusa, pukovnikom Denisom Prokopenkom, istaknutom ličnošću u Ukrajini jer je bio jedan od komandanata koji su branili čeličanu Azovstalj, simbol ukrajinskog otpora u opkoljenom gradu Mariupolju 2022. godine.

Zelenskog koji redovno posećuje borbene zone sa Rusijom, pratio je načelnik Generalštaba Aleksandar Sirski.

Vojni posmatrači strahuju da bi područje Pokrovsk-Mirnograd koje je imalo 100.000 stanovnika pre ruske invazije 2022. godine, uskoro moglo biti okruženo i pasti pod rusku kontrolu.

Ukrajinska poslanica Marijana Bezugla, poznata po otvorenoj kritici problema vojske, opisala je situaciju u Pokrovsku kao „užasnu“, implicirajući odgovornost generala Sirskog.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com