Zelenski u UN: Članstvo u NATO-u nije garancija bezbednosti

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u sredu u govoru u UN da članstvo u NATO-u ne garantuje automatski bezbednost i pohvalio je zaokret predsdnika SAD Donalda Trampa koji je kazao da bi Kijev mogao da povrati ukrajinsku teritoriju koju je okupirala Rusija.

Američki predsednik je u utorak procenio da Kijev može da „povrati svoju teritoriju u njenom prvobitnom obliku, a možda čak i da ide dalje“ protiv Rusije, potpuno promenivši svoj pristup tom ratu posle višemesečnih tvrdnji da bi Ukrajina, naprotiv, verovatno morala da ustupi teritoriju Rusiji.

„Zbog slabosti međunarodnih institucija, ovo ludilo se nastavlja, i čak biti deo dugogodišnjeg vojnog saveza ne znači automatski da ste bezbedni“, rekao je Zelenski u govoru na zasedanju Generalne skupštine UN.

Sjedinjene Države su isključile svako moguće pristupanje Ukrajine Atlantskom savezu čiji je jedan od osnovnih principa da je napad na jednu od njenih članica napad na sve.

Ukrajinski lider je ponovo izrazio zadovoljstvo svojim sastankom u utorak u Njujorku s američkim predsednikom.

„Imali smo dobar sastanak sa predsednikom Trampom, a razgovarao sam i sa mnogim drugim uticajnim liderima. Zajedno možemo mnogo šta da promenimo“, rekao je on.

„Naravno, činimo sve što je moguće da Evropa pruži stvarnu pomoć i naravno, računamo na Sjedinjene Države“, kazao je Zelenski.

Zelenski je takođe rekao da Evropa ne sme da dopusti da Moldavija „uđe u rusku orbitu“.

„Rusija pokušava da uradi Moldaviji ono što je Iran jednom uradio Libanu, i ponovo je međunarodni odgovor nedovoljan“, rekao je on.

„Već smo izgubili Gruziju u Evropi… a već mnogo godina Belorusija se takođe kreće ka zavisnosti od Rusije. Evropa ne sme da dopusti da izgubi i Moldaviju“, kazao je ukrajinski lider.

Takođe je upozorio na razvoj autonomnih dronova i bespilotnih letelica sposobnih da obaraju druge dronove i ciljaju kritičnu infrastrukturu: „Doživljavamo najrazorniju trku u naoružanju u ljudskoj istoriji, jer ovog puta uključuje veštačku inteligenciju“.

„Ako svet ne može da odgovori na sve pretnje i ako ne postoji čvrsta platforma za međunarodnu bezbednost, hoće li i dalje biti mira na Zemlji?“, uzviknuo je Zelenski.

Ukrajinski lider je u tom kontekstu priznao da je njegova zemlja bila primorana da poveća vojnu proizvodnju.

„Ukrajina nema velike rakete koje diktatori vole da pokazuju na paradama, ali imamo dronove koji mogu da lete do 2.000 ili 3.000 kilometara daleko“, rekao je on.

„Nismo imali drugog izbora nego da ih napravimo kako bismo zaštitili naše pravo na život“, rekao je Zelenski u govoru u UN.

(Beta)

