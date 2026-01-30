Zelenski: Ukrajina spremna da uzvrati ako Rusija nastavi napade na energetsku mrežu

Ukrajina je spremna da uzvrati ako Rusija nastavi napade na energetsku infrastrukturu, rekao je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i dodao da među dve zemlje nema formalnog primirja.Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp izjavio je juče da je predsednik Rusije Vladimir Putin pristao da obustavi napade na Kijev na nedelju dana zbog veoma hladnog vremena, prenosi agencija Rojters.

Vašington je to predložio tokom trilateralnih mirovnih pregovora u Abu Dabiju prošlog vikenda, a Zelenski je najavio da se očekuje i naredna runda razgovora.

„Amerikanci su rekli da žele da pokrenu pitanje deeskalacije, pri čemu su obe strane pokazale određene korake ka uzdržavanju od upotrebe dugometnih kapaciteta kako bi se stvorio veći prostor za diplomatiju“, rekao je Zelenski novinarima u Kijevu.

On je dodao da je „u ovoj fazi ovo inicijativa američke strane i lično predsednika SAD“, kao i da Ukrajina to smatra „prilikom, a ne sporazumom“.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je danas da je Rusija lansirala balističku raketu i 111 dronova u noćnim napadima na Ukrajinu, a regionalni zvaničnici su prijavili napade u regionima na liniji fronta, bez izveštaja o napadima na energetsku infrastrukturu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com