Zelenski: Ukrajinski stručnjaci za dronove sledeće nedelje na Bliskom istoku

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je danas najavio da će ukrajinski stručnjaci biti na Bliskom istoku sledeće nedelje d bi preneli svoje znanje za borbu protiv iranskih dronova.

„Mislim da će sledeće nedelje, kada stručnjaci budu tamo, proceniti situaciju i pomoći“, rekao je Zelenski novinarima, preneo je pariski list Mond (Le Monde).

Zelenski je izrazio uverenje da će to biti za Kijev šansa da u zamenu za ekspertizu dobije rakete za američke sisteme Patriot, neophodne Ukrajini za obaranje ruskih raketa.

Ukrajinski predsednik je 4. marta ponudio bliskoistočnim zemljama svoj asortiman jeftinih, efikasnih presretača, koji se smatraju jednim od najnaprednijih na svetu, za uništavanje dronova Šahed iranske proizvodnje.

„Ukrajina može doprineti zaštiti života i stabilizaciji situacije. Naši partneri nas kontaktiraju“, dodao je Zelenski.

Predsednik Ukrajine je rekao da je svojim ministrima naložio da „predstave opcije pomoći tim zemljama i da pruže pomoć koja ne ugrožava odbranu u Ukrajini“.

SAD i Izrael su u subotu, 28. februara, napali Iran, na šta je Teheran uzvratio raketiranjem Izraela, Kuvajta, Bahreina i drugih bliskoistočnih zemalja.

(Beta)

