Zelenski: Vašington treba da bude uz demokratsku zemlju koja se bori protiv jednog čoveka

Sjedinjene Američke Države "treba da stanu uz demokratsku zemlju koja se bori protiv jedne osobe", izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski aludirajući na ruskog predsednika Vladimira Putina.

„Ne možemo njemu (Putinu) samo dati sve što želi. Zato što želi da nas okupira. Ako mu damo sve što želi, izgubićemo sve – svi ćemo morati da pobegnemo ili da postanemo Rusi“, rekao je Zelenski sinoć u intervjuu za američku televizijsku mrežu Si En En (CNN).

Na pitanje da li američki predsednik Donald Tramp (Trump) vrši dovoljan pritisak na Putina da pokuša da okonča rat, Zelenski je kratko odgovorio – ne.

Danas se navršava četiri godine od početka ruske invazije na Ukrajine.

(Beta)

