Zelenski: Više od 300 ruskih dronova i 37 raketa gađalo energetski sektor i civilnu infrastrukturu B

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je ruska vojska noćas gađala energetski sektor i civilnu infrastrukturu Ukrajine sa više od 300 dronova i 37 raketa, kao i da u napadima ima ranjenih.

„Gađana je infrastruktura u Viničkoj, Sumskoj i Poltavskoj oblasti. U Černigovskoj oblasti pogođen je grad Nižin, oštećena je pošta, a jedna osoba je povređena“, naveo je Zelenski na mreži X.

Zelenski, koji bi sutra trebalo da se sastane sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Vašingtonu, naveo je da ima izveštaja da Rusi koriste kasetnu municiju.

„Rusi koriste svaki dan da napadnu našu energetsku infrastrukturu“, napisao je Zelenski, dodajući da je jezik pritiska jedini jezik koji može da dopre do predsednika Rusije Vladimira Putina.

A to, kako je naveo, zavisi od SAD, od Evrope, od svih partnera čija „snaga direktno određuje da li će rat biti okončan“.

On je ocenio da je sada važan trenutan za postizanje mira na Bliskom istoku, dodajući da je to u Evropi takođe moguće.

„Upravo o tome ću danas i sutra razgovarati u Vašingtonu“, napisao je Zelenski.

(Beta)

