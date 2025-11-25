Žene protiv nasilja: Država da primenjuje Zakon o rodnoj ravnopravnosti

Mreža Žene protiv nasilja zatražila je danas da Srbija obezbedi punu primenu Zakona o rodnoj ravnopravnosti i uspostavi centralnu evidenciju podataka o nasilju nad ženama i posebno o femicidu.

Takođe, da država, povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, poveća i resurse za organizacije, koje se bave pravima žena po feminističkim principima i organizuje dodatnu obuku nadležnih organa koji rade sa žrtvama porodičnog nasilja.

Mreža je u saopštenju apelovala na donosioce odluka da prioritet daju unapređenju politika zaštite, obezbeđivanju stabilnog finansiranja servisa podrške i hitnom sprovođenju sistemskih preporuka za prevenciju femicida.

„Bez jasne posvećenosti države i lokalnih zajednica, napori organizacija koje pružaju direktnu podršku ženama ostaju nedovoljni, navedeno je u saopšenju.

Pozvala je medije da „odgovorno izveštavaju o nasilju nad ženama, bez senzacionalizma i narativa koji opravdava nasilnike, kao i da tokom 16 dana aktivizma – ali i tokom cele godine – daju prostor temama koje doprinose razumevanju problema i jačanju solidarnosti sa ženama koje su preživele nasilje“.

(Beta)

