Ženski marš u Nišu: Osmi mart nema veze sa cvećem, nego sa borbom za ženska prava

Aktivistkinje Centra za devojke, udruženja Romkinja "Osvit" i mreže "Žene protiv nasilja" organizovale su danas u Nišu "Ženski marš", povodom međunarodnog dana žena, 8. marta.

Aktivistkinje su okupile na mostu ispred Tvrđave, a potom su prošle centrom grada noseći transparente sa imenima žena ubijenim u femicidu tokom prošle godine i transparente kojima su pozvale ljude da se bore za prava žena.

Predstavnica Centra za devojke Tatjana Nikolić, rekla je da marširanjem kroz grad sa transparentima žene i devojke žele da podsete građane i građanke Niša da 8. mart nema nikakve veze sa „cvećem i prolećem, nego sa borbom za ženska ljudska prava“.

„Međunarodni dan žena povezan je sa borbom za pravo na rad, pravo na glas, pravo na slobodu i život bez nasilja“, izjavila je Nikolić.

Ona je kazala da je borba ženskih feminističkih organizacija sve jača zato što je situacija u vezi nasilja nad ženama, devojkama i devojčicama, „gora nego pre“.

„U femicidu je prošle godine ubijeno 18 žena, a ove godine su ubijene dve, što je zaista zastrašujuće. Svedoci smo i koliko je tokom prošle godine bilo nasilja na protestima i koliko je žena udareno namerno automobilima“, istakla je Nikolić.

Predsednica Udruženja Romkinja Osvit Ana Saćipović kazala je da Srbija još nema jedinstvenu bazu podataka o broju ubijenih žena i žena koje su prijavile nasilje u porodici, iako se na to naša zemlja obavezala ratifikujući Konvenciju Saveta Evrope.

„Kada imate podatke koliko je žena ubijeno, koliko je žena prijavilo nasilje u porodici ili od partnera, možete da kreirate pozitivne javne politike, strategije, odluke i da budžetom izdvajate sredstva za obezbeđivanje njihove bezbednosti“, izjavila je Saćipović.

Ona je kazala da aktivistikinje marširaju jer traže od države da obezbedi bezbednost ženama.

Saćipović je pozvala sve ljude dobre volje da doniraju novac za kampanju „Da svane jutro bez straha“ koji Udruženje Osvit vodi preko platforme donacije.rs.

Novac će biti iskorišćen za obezbeđivanje vaučera za nabavku osnovnih životnih namirnica i kućne hemije za žene koje prijave nasilje posredstvom SOS telefona.

Saćipović je kazala da žene koje napuste nasilnika, vrlo često ostaju na ulici, bez ičega za svoju decu i sebe.

Ovogodišnji „Ženski marš“ bio je peti po redu organizovan u Nišu uoči 8. marta.

(Beta)

