Žigmanov: Događaji usmereni protiv Srba u Hrvatskoj podstiču atmosferu netrpeljivosti

Predsednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) Tomislav Žigmanov saopštio je danas da ta stranka sa zabrinutošću prati sve događaje usmerene protiv Srba u Hrvatskoj, ističući da oni ne doprinose kulturi tolerancije i suživota, već „naprotiv, podstiču atmosferu netrpeljivosti“.

„Sve takve događaje usmerene protiv Srba ponovo odlučno osuđujemo, te iskazujemo podršku institucijama srpske zajednice, uz veru da će nadležna državna tela Hrvatske uspešno razrešiti sve ono što remeti standarde demokratskog života“, naveo je u saopštenju Žigmanov, bivši ministar u Vladi Srbije.

Istakao je da odraz takvih neprimerenih i incidentnih događaja ne ostaju uvek u okviru nacionalnih granica, već mogu imati posledice i na okolna društva, posebno na ona u kojima žive pripadnici hrvatske zajednice.

„U tom svetlu, izražavamo zabrinutost da pojedini ekscesi usmereni protiv srpske manjinske zajednice i njenih kulturnih manifestacija, mogu podstaknuti neželjene i nekontrolisane reakcije i u Srbiji, gde hrvatska zajednica kao aktivna nacionalna manjina svakodnevno ulaže napore da ostvari svoja prava i doprinese izgradnji otvorenog i tolerantnog društva“, ocenio je Žigmanov.

U Hrvatskoj se u prethodnih sedam dana dogodilo više incidenata prema srpskoj zajednici – počev od grupe huligana koja je u Splitu sprečila održavanje manifestacije Dani srpske kulture, preko protesta maskiranih muškaraca ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, do druge grupe maskiranih muškaraca koji su primećeni u blizini mladih srpskih karatista, koji su učestvovali na Balkanskom prvenstvu u Rijeci.

Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac dobio je pretnje smrću, a gradonačelnik Vukovara tražio odlaganje izložbe fotografija „Srpkinja, heorina velikog rata“.

(Beta)

