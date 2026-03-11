Žigmanov (DSHV) osudio izjavu funkcionera SNS da su svi Hrvati ustaše

Predsednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) Tomislav Žigmanov osudio je danas "zastrašujuće izjave" potpredsednika Skupštine Vojvodine Nemanje Zavišića, koji je, komentarišući odluku hrvatskog pevača Tonija Cetinskog da ne nastupi u novosadskom SPENS-u, napisao status u kojem ga naziva ustašom i navodi da "možda nisu sve ustaše Hrvati, ali svi Hrvati jesu ustaše".

Žigmanov je za agenciju Beta ocenio da se takvom izjavom „čitav jedan narod kolektivno dehumanizuje najpogrdnijom oznakom i istorijski preopterećenim terminom“, te da ona kao takva „nužno zahteva jasnu, načelnu i civilizacijsku osudu“.

Potpredsednik Skupštine Vojvodine i član Srpske napredne stranke (SNS) Nemanja Zavišić napisao je na društvenim mrežama da je „neverovatno koliko je Srba iznenađeno što je Hrvat (Toni Cetinski) pokazao da je ustaša“.

„Kada ćemo prihvatiti istinu? Možda nisu sve ustaše Hrvati, ali svi Hrvati jesu ustaše. Nema bratstva jedinstva. I to vam je tako“, naveo je Zavišić.

Žigmanov, koji je i potpredsednik Vlade Vojvodine, istakao je da takve reči, koje generalizuju i stigmatizuju, ne pogađaju apstraktne kolektive, već stvarne ljude – susede, kolege, porodice, učenike i studente, odnosno ljude koji svakodnevno žive i rade u Srbiji, deleći njene brige i nade.

„Hrvati u Srbiji nisu nikakav politički konstrukt ni istorijska fusnota, nego zajednica ljudi sa sopstvenim životnim pričama, radom, lojalnošću i konstruktivnim doprinosima društvu kojem pripadaju. Upravo zato je posebno bolno kada iz samog institucionalnog sistema vlasti dolaze poruke koje ih kolektivno svode na uvredljive, a neistinite stereotipe“, naveo je on.

Prema njegovim rečima, DSHV već više od godinu dana upozorava da javni prostor u Srbiji postaje sve osetljiviji na neodmerene i zapaljive izjave koje se, kako je naveo, često izgovaraju bez svesti o njihovoj težini i posledicama.

„Takav govor postepeno nagriza elementarno poverenje među ljudima i stvara atmosferu u kojoj se istorijske traume pretvaraju u političku retoriku svakodnevice“, poručio je Žigmanov.

On je ocenio i da „takve reči nikada ne ostaju bez posledica“, naglašavajući da najviše pogađaju ljude koji žive kao manjine, te da se svaka generalizacija upućena Hrvatima u Srbiji neminovno preliva preko granice i dodatno opterećuje položaj Srba u Hrvatskoj.

„U tom začaranom krugu političke neodgovornosti uvek najviše stradaju obični ljudi iz ovih zajednica – oni koji žele da žive mirno, rade, odgajaju decu i grade odnose poverenja sa svojim susedima“, naveo je Žigmanov.

On je kazao da javni službenici imaju posebnu odgovornost za izgovorenu reč, jer njihove poruke nisu privatna mišljenja, već javni signali koji oblikuju društvenu klimu, a kada dolaze sa visokih političkih nivoa, njihova težina je, kako je rekao, neuporedivo veća.

„Ovakve izjave treba osuditi jasno i bez zadrške – ne zbog političkih poena, nego zbog elementarne ljudske odgovornosti prema društvu u kojem živimo“, rekao je Žigmanov.

On je poručio da „samo jezik poštovanja, razuma i humanosti može biti temelj sigurnosti i dostojanstva svih zajednica u Srbiji, ali i stabilnih odnosa među narodima u regionu“.

Portal 021.rs navodi da je pevač Toni Cetinski otkazao koncert planiran na SPENS-u u Novom Sadu povodom Dana žena zbog tvrdnji da se u tom objektu tokom 1991. godine nalazio logor u koji su dovoženi civili i zarobljenici iz Vukovara nakon što je JNA zauzela grad u novembru te godine.

Mediji su, međutim, u novembru 1991. pisali da se SPENS koristio za prihvat izbeglica iz Vukovara, među kojima je tada najviše bilo Hrvata, koji su potom prevoženi u druge gradove.

Iako na SPENS-u nije postojao koncentracioni logor, logori su postojali u drugim mestima u Vojvodini, za koje postoje zabeležena svedočanstva o nehumanom postupanju, kao i pisane naredbe o njihovom formiranju.

(Beta)

