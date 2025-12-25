Žilnik: Srbija je iskoračila na odbrani slobode, studentski protesti su sasvim nova forma otpora

Reditelj Želimir Žilnik izjavio je da je „Srbija već iskoračila ka odbrani slobode i angažmana s jedne strane, a s druge strane da je jedan deo građanstva pod velikim pritiskom“, uz oce nu da su se „podigli ljudi raznih godina, raznih profesija, iz raznih gradova i sela“.

„Kada su počele studentske šetnje i protesti, zvali su me sa dva-tri fakulteta, kažu mi: ‘Vi ste napravili i u devedesetim godinama neke filmove još i u šezdesetim godinama neke filmove, takođe o nezadovoljstvu, i je l’ imate te filmove da nam pokažete?’ I razume se, ja sam im pokazao te filmove, ali sam im odmah rekao: ‘Nemojte biti u iluziji da su angažmani od tih pre dvadeset, trideset, četrdeset godina bili važniji, da su bili masovniji, da u bili energičniji nego ovo što sad vi radite“, ispričao je Žilnik u intervuu za Nedeljnik.

„Vi radite nešto što je prosto jedna sasvim nova forma i otpora s jedne strane, a s druge strane jednog pokušaja da se nešto je jednostavno bilo antihumano, da se to izbiriše i zaboravi“, poručio im je Žilnik.

On je naveo da „ta organizivanost nije popustila“, kao i da je „s druge strane, video i jednu neverovano veliku intelektualnu spremnost za debate“.

„Sve je to superiorno u odnosu na ono što smo imali pre pedeset godina. I odjeci su daleko veći nego recimo što su odjeci studentskih demonstracija na beogradskom Filozofskom fakultetu šezdeset osme godine“, naveo je Žilnik.

„Poslednjih dana kao da se tu nešto i budi, recimo, nešto od aparata pravde, ovih tužilaca; to što studenti žive, doživljavaju, planiraju i sanjaju, mi sad već za to nismo sposobni jer jednostavno nas, kad se ti snovi pretvore u bilo koju realnost, nas neće biti“, rekao je reditelj Žilnik.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com