Zimska kiša u Gazi nova patnja Palestinaca

Čitave porodice u Gazi, a naročito deca, zaglibile su u blatu i vodi do članaka koja je od obilne zimske kiše ušla i u šatore gde pokušavaju da zaštite ono malo stvari što im je preostalo posle dve godine rata Izraela s palestinskim pokretom Hamas.

„Svi šatori su uništeni“, rekla je Asma Fajad u Deir el-Balahu u centralnoj Gazi, a portparol Hamasa Hazem Kasem je na primedbe svojih sunarodnika da im Hamas ne pomaže odgovorio porukom na Telegramu: „Svi svetski napori da se ublaži katastrofa propali su zbog izraelske opsade“.

Humanitarne organizacije brinu da će kišni zimski meseci pogoršati ionako preteško stanje uz stalni nedostatak humanitarne pomoći, i nastoje da ublaže posledice poplave i obnove infrastrukturu uništenu borbama.

Skoro svi, više od dva miliona stanovnika Gaze, proterano je iz domova tokom rata. Većina je u šatorima ili skloništima, od kojih su neka izgrađena u uništenim zgradama, bez vodovoda i kanalizacije. Toaleti su improvizovane septičke jame koje se prelivaju od jake kiše.

Reham el-Hilu, jedna od onih koji procenjuju štetu u Deir el-Balahu, jednom od najteže poplavljenih područja, rekla je povređene glave da se njeno improvizovano sklonište od drveta i limenih tabli srušilo prošle noći i „sve je natopljeno – dušeci, odeća, sve, i moja deca su sva mokra“.

Kancelarija Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja je prošle nedelje saopštila da su do tada pljuskovi oštetili najmanje 13.000 šatora i uništili i ono malo preostale imovine hiljada Palestinaca u Gazi.

Humanitarne organizacije su u oktobru, kada je stupio na snagu prekid vatre između Izraela i Hamasa, počele da se pripremaju za zimu i u Gazi podelile 3.600 zmiskih šatora, 129.000 cirada i 87.000 ćebadi, saopštila je Kancelarija UN.

Međutim, kaže Kancelarija, spor je ulazak pomoći zbog „velikih ograničenja izraelskih vlasti“.

„Humanitarna pomoć koja spasava živote, mora stizati u Gazu bez prepreka i u velikom obimu“, rekao je u utorak generalni sekretar UN Antonio Gutereš.

Putevi i ulice u Deir al-Balahu pretvorili su se u plitke muljave reke kroz koje ljudi nose decu, a neki pokušavajući da vodu iz šatora upiju komadima tkanine.

Mada su svakodnevne borbe prestale u Gazi, Izrael i dalje napada delove te teritorije kao odgovor na ono što kaže da je Hamasovo kršenje primirja, Hamas kaže da Izrael krši prekid vatre, a raseljeni Palestinci pokušavaju da opstanu nagurani na polovini teritorije Gaze koju izraelske snage ne kontrolišu.

(Beta)

