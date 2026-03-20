Zlatiborcu nagrada „Najbolje u Srbiji“ u kategoriji mesnih prerađevina

U Beogradu su uručena priznanja "Najbolje u Srbiji", za najkvalitetnije domaće proizvode, među kojima je "Zlatiborac" nagrađen za najbolji brend i domaći proizvod u kategoriji mesnih prerađevina, saopštilo je udruženje "Moja Srbija".

Isto priznanje poneo je „Dijamant“ u kategoriji ulja, priloga i preliva.

Potrošači su odlučili da je „Začin C“ najbolji domaći proizvod u oblasti dodataka jelima.

„Plazma“ je pobednik u kategoriji slatkiša.

U kategoriji piva, priznanje za najbolji domaći proizvod ponelo je Zaječarsko.

Merix je osvojio nagradu u oblasti sredstava za higijenu.

U kategoriji nameštaja priznanje za najbolji domaći proizvod je osvojila Forma Ideale.

Dunav osiguranje je ponelo titulu u oblasti osiguranja.

U kategoriji mleka i mlečnih proizvoda nagradu je osvojila Moja Kravica.

Priznanje „Moj izbor“ je pripalo brendu NeXt u oblasti bezalkoholnih napitaka.

U kategoriji „Miljenik potrošača“, priznanja su dobili Coca-Cola u kategoriji gaziranih i energetskih napitaka, a Nescafe u kategoriji kafe i čaja.

Persil je proglašen „miljenikom potrošača“ u oblasti kućne higijene.

Gorenje je tu nagradu osvojilo u kategoriji pokućstva.

U kategoriji novca, priznanje „Miljenik potrošača“ pripalo je Banci Intesi.

Uručena su i priznanja „Dobročinitelj“ kompanijama Dijamant, Lidl Srbija, Robert Bosch, L’Oreal i Fondaciji Univerexport.

Zlatnu plaketu „Dobročinitelj“ ponelo je Udruženje „Čep za hendikep“.

Dodela priznanja „Najbolje u Srbiji“ je centralni događaj BelgrAID festivala, koji kroz umetnost, muziku i edukaciju promoviše filantropiju, odgovornost i zajedništvo.

Sav prihod od festivala biće usmeren na akciju pošumljavanja u Kikindi u Srbiji.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com