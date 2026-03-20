Zlatiborcu nagrada „Najbolje u Srbiji“ u kategoriji mesnih prerađevina

U Beogradu su uručena priznanja "Najbolje u Srbiji", za najkvalitetnije domaće proizvode, među kojima je "Zlatiborac" nagrađen za najbolji brend i domaći proizvod u kategoriji mesnih prerađevina, saopštilo je udruženje "Moja Srbija".
Isto priznanje poneo je „Dijamant“ u kategoriji ulja, priloga i preliva.
Potrošači su odlučili da je „Začin C“ najbolji domaći proizvod u oblasti dodataka jelima.
„Plazma“ je pobednik u kategoriji slatkiša.
U kategoriji piva, priznanje za najbolji domaći proizvod ponelo je Zaječarsko.
Merix je osvojio nagradu u oblasti sredstava za higijenu.
U kategoriji nameštaja priznanje za najbolji domaći proizvod je osvojila Forma Ideale.
Dunav osiguranje je ponelo titulu u oblasti osiguranja.
U kategoriji mleka i mlečnih proizvoda nagradu je osvojila Moja Kravica.
Priznanje „Moj izbor“ je pripalo brendu NeXt u oblasti bezalkoholnih napitaka.
U kategoriji „Miljenik potrošača“, priznanja su dobili Coca-Cola u kategoriji gaziranih i energetskih napitaka, a Nescafe u kategoriji kafe i čaja.
Persil je proglašen „miljenikom potrošača“ u oblasti kućne higijene.
Gorenje je tu nagradu osvojilo u kategoriji pokućstva.
U kategoriji novca, priznanje „Miljenik potrošača“ pripalo je Banci Intesi.
Uručena su i priznanja „Dobročinitelj“ kompanijama Dijamant, Lidl Srbija, Robert Bosch, L’Oreal i Fondaciji Univerexport.
Zlatnu plaketu „Dobročinitelj“ ponelo je Udruženje „Čep za hendikep“.
Dodela priznanja „Najbolje u Srbiji“ je centralni događaj BelgrAID festivala, koji kroz umetnost, muziku i edukaciju promoviše filantropiju, odgovornost i zajedništvo.
Sav prihod od festivala biće usmeren na akciju pošumljavanja u Kikindi u Srbiji.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com