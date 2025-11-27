ZLF: Biljani Đorđević pretili klanjem na izlasku iz Narodne skupštine

„Vladimir Balać je pošto je Đorđević snimila postavljanje novih instalacija u Ćacilendu, počeo nju da snima, zapretio joj klanjem ukoliko snimke objavi, gestikulirajući klanje, odnosno presecanje grkljana, i nastavio da je prati i snima dok se ona udaljavala“, saopštio je ZLF.
Stranka je navela da to nije prvi put da Biljana Đorđević dobija pretnje „najtežim krivičnim delima i to na samom ulazu u Narodnu skupštinu“, kao i da to nije prvi put ni da poslanici ZLF „bivaju napadani pre ili nakon sednica“.
„Biljani Đorđević je osuđivani silovatelj Simo Spasić pretio silovanjem na očigled policije koja nije reagovala, a očito je to, uprkos našim prijavama, prošlo bez ikakvih posledica, jer je… Spasić danas megafonom pozivao da se opozicioni narodni poslanici ‘nabijaju na kolac’ „, piše u saopštenju.
ZLF je ocenio da, iako je pri obezbeđenju Narodne skupštine, kao i na platou ispred i u prostoru oko parlamenta angažovan veliki broj policajaca, oni „očigledno nisu tu da bi sprečili ugrožavanje bezbednosti narodnih poslanika i poslanica, kao ni građana koji su napadani od strane kriminalaca iz nelegalnog kampa“.
Oni su tražili od predsednice Skupštine Ane Brnabić, ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića i gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića da „odmah uklone ovo leglo kriminalaca“.
„Ćacilend je najveća sramota u novijoj istoriji Beograda, koja svoj gnojni zadah truleži u vidu nasilja prema građanima i narodnim poslanicama i poslanicima odavno preliva preko mašću namazanih ograda“, piše u saopštenju.
(Beta)
