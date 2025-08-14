ZLF: Dačić da podnese ostavku, Vučić kaže da nije bilo vojske, a vojnik pucao

Zeleno-levi front (ZLF) zatražio je da ministar unutranjih poslova (MUP) Ivica Dačić podnese ostavku.

ZLF je dodao da to neće biti ni blizu dovoljno da se policija vrati u svoje zakonske okvire i u ruke građana, a građanima poručio „vidimo se na ulicama“.

„Ceo taj klijentelističko-naprednjačko-kriminalni sistem policije mora biti razmontiran. Policija neće spustiti štitove i preći na stranu građana, jer očigledno ne radi za građane već za svoje klijente. Jedini način za tako nešto je smena celokupne naprednjačke kriminalne hobotnice“, saopštio je ZLF.

Dodao je da je i ovu noć proveo na ulicama gradova gde su se odvijali protesti i „gde su se naši poslanici i poslanice, odbornici i odbornice, aktivisti i simpatizeri borili zajedno sa građanima, a naš pravni tim besplatno će pružiti pravnu pomoć svima kojima je ona potrebna“.

Pozvao je sve građane da se priključe protestima u svom gradu ili kraju, uz poruku „zajedno ćemo pobediti“.

ZLF konstatuje da danas vojska tvrdi da je njihov pripadnik pucao „preventivno“ dok je predsednik države Aleksandar Vučić izjavio da vojska nije učestvovala sinoć u akcijama protiv građana, odnosno da vojsku nisu ni pomišljali da izvode.

„Neredi i nasilje koje su po celoj Srbiji prošle noći izazvali naprednjački batinaši i kriminalci, uz saučesništvo policije, deo su planirane i organizovane akcije za zastrašivanje građana. Nisu nikoga uplašili, već su još jednom pokazali da su u borbi za očuvanje na vlasti spremni da gaze i preko zakona i preko ljudskih života“, naveo je ZLF.

Ta stranka je istakla da su „u ovoj širokoj akciji, koja je očigledno pripremana više dana unapred, učestvovali i javni i partijski funkcioneri SNS-a i nema sumnje da je policija o njoj znala dovoljno da bi mogla da je spreči“.

„Ali, umesto da zaštiti građane, policija je odbila da interveniše, štaviše – branila je batinaše koji ispaljuju rakete, bacaju kamenice, motkama, pa i pištoljima napadaju građane. Čak i kada su istim tim raketama pogađali policajce u glavu, oni nisu reagovali prema batinašima, već su tukli građane“, naglasio je ZLF.

(Beta)

